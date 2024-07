Первый после Роналду. Арда Гюлер повторил рекорд чемпионатов Европы

Вингер сборной Турции Арда Гюлер в матче против Австрии установил уникальное достижение.



Турецкий игрок отдал ассист и таким образом стал третьим игроком до 20 лет, который сумел забить гол и отдать голевую передачу в одном и том же розыгрыше чемпионата Европы. Ранее это удавалось лишь Уэйну Руни и Криштиану Роналду, которые оба сделали это на Евро-2004.



В 1/4 финала турецкая сборная сыграет против Нидерландов. Матч пройдёт 6 июня в Берлине и начнётся в 22:00.

