Впервые за 40 лет. Защитнику Турции покорилось уникальное достижение

2 июля в немецком Лейпциге проходит матч 1/8 финала Евро-2024 между сборными Австрии и Турции.



На 59-й минуте матча, благодаря дублю Мериха Демираля Турция повела со счетом 2:0.



Турецкий игрок стал первым с 1984 года защитником, кому удалось оформить дубль в матче Евро. До этого такое достижение удавалось французу Жана-Франсуа Домергу в матче против Португалии.

🇹🇷 Merih Demiral is the first defender to score a brace at the EUROs since Jean-François Domergue for France against Portugal in 1984.#EURO2024 pic.twitter.com/LZcUhPSv1L