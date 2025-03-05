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Лига чемпионов
05 марта 2025, 17:11 | Обновлено 05 марта 2025, 17:16
234
0

Реал – первый клуб в истории, который провел 500 матчей в Лиге чемпионов

«Сливочные» дома одержали победу над «Атлетико»

05 марта 2025, 17:11 | Обновлено 05 марта 2025, 17:16
234
0
Реал – первый клуб в истории, который провел 500 матчей в Лиге чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine

Мадридский «Реал» стал первой командой в истории Лиги чемпионов, которая достигла отметки в 500 сыгранных матчей.

4 марта на стадионе «Сантьяго Бернабеу» состоялась первая игра 1/8 финала ЛЧ между командами «Реал» Мадрид и «Атлетико». Поединок завершился победой «сливочных» со счетом 2:1. Победный гол во встрече забил Браим Диас.

За свою историю противостояний в Лиге чемпионов «Реал» одержал 302 победы, 85 раз сыграл вничью и потерпел 113 поражений. Испанский клуб является рекордсменом по количеству выигранных трофеев в турнире (15).

Ответный поединок между мадридскими командами состоится 12 марта на стадионе «Метрополитано».

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Атлетико Мадрид Реал Мадрид статистика Реал - Атлетико Лига чемпионов рекорд
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
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