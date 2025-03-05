Реал – первый клуб в истории, который провел 500 матчей в Лиге чемпионов
«Сливочные» дома одержали победу над «Атлетико»
Мадридский «Реал» стал первой командой в истории Лиги чемпионов, которая достигла отметки в 500 сыгранных матчей.
4 марта на стадионе «Сантьяго Бернабеу» состоялась первая игра 1/8 финала ЛЧ между командами «Реал» Мадрид и «Атлетико». Поединок завершился победой «сливочных» со счетом 2:1. Победный гол во встрече забил Браим Диас.
За свою историю противостояний в Лиге чемпионов «Реал» одержал 302 победы, 85 раз сыграл вничью и потерпел 113 поражений. Испанский клуб является рекордсменом по количеству выигранных трофеев в турнире (15).
Ответный поединок между мадридскими командами состоится 12 марта на стадионе «Метрополитано».
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