Реал – первый клуб в истории, который провел 500 матчей в Лиге чемпионов

Мадридский «Реал» стал первой командой в истории Лиги чемпионов, которая достигла отметки в 500 сыгранных матчей.

4 марта на стадионе «Сантьяго Бернабеу» состоялась первая игра 1/8 финала ЛЧ между командами «Реал» Мадрид и «Атлетико». Поединок завершился победой «сливочных» со счетом 2:1. Победный гол во встрече забил Браим Диас.

За свою историю противостояний в Лиге чемпионов «Реал» одержал 302 победы, 85 раз сыграл вничью и потерпел 113 поражений. Испанский клуб является рекордсменом по количеству выигранных трофеев в турнире (15).

Ответный поединок между мадридскими командами состоится 12 марта на стадионе «Метрополитано».