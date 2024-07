Назван лучший игрок матча Евро-2024 между Австрией и Турцией

2 июля в немецком Лейпциге прошел матч 1/8 финала Евро-2024 между сборными Австрии и Турции (1:2).



Турция вышла вперед уже на 58-й секунде матча. Забил Мерих Демирал. Этот гол стал самым быстрым в истории плей-офф Евро. На 59-й минуте матча Турция повела со счетом 2:0, однако через 8 минут Михаэль Григорич подарил надежду сборной Австрии.



В 1/4 финала турецкая сборная сыграет против Нидерландов. Матч пройдёт в Берлине и начнётся в 22:00.



Лучшим игроком матча был признан турецкий защитик Мерих Демирал.

Евро 2024. 1/8 финала, 2 июля.

Австрия – Турция – 1:2

Голы: Григорич, 66 - Демирал, 1, 58.

The man who led Türkiye to their first major tournament quarter-final in 16 years 👏@Vivo_GLOBAL | #EUROPOTM pic.twitter.com/MAyEg9yWpF