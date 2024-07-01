Первая громкая сенсация. Восьмая ракетка мира вылетела из Уимблдона-2024
Чжэн Циньвень проиграла Лулу Сан в 1/64 финала мейджора
Восьмая ракетка мира Чжэн Циньвень (Китай) неожиданно вылетела из Уимблдона-2024.
В 1/64 финала китаянка в трех сетах проиграла Лулу Сан (Новая Зеландия, WTA 123) за 1 час и 58 минут.
Уимблдон-2024. 1/64 финала
Чжэн Циньвень (Китай) [8] – Лулу Сан (Новая Зеландия) [Q] – 6:4, 2:6, 4:6
Это была первая встреча соперниц.
Лулу впервые играет на Уимблдоне, стартовав на мейджоре из квалификации. В отборе она переиграла Мириам Булгару, Габриэлу Кнутсон и Александру Эалу.
Лулу Сан впервые обыграла соперницу из первой десятки рейтинга WTA. Далее новозеландка сыграет либо против Юлии Стародубцевой, либо против Алисон ван Эйтванк.
What an upset 😯— Wimbledon (@Wimbledon) July 1, 2024
Lulu Sun defeats the No.8 seed Qinwen Zheng on her Wimbledon debut 🇳🇿#Wimbledon pic.twitter.com/bzNhZaj241
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