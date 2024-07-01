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  4. Первая громкая сенсация. Восьмая ракетка мира вылетела из Уимблдона-2024
Уимблдон
01 июля 2024, 19:59 | Обновлено 01 июля 2024, 20:03
987
0

Первая громкая сенсация. Восьмая ракетка мира вылетела из Уимблдона-2024

Чжэн Циньвень проиграла Лулу Сан в 1/64 финала мейджора

01 июля 2024, 19:59 | Обновлено 01 июля 2024, 20:03
987
0
Первая громкая сенсация. Восьмая ракетка мира вылетела из Уимблдона-2024
Getty Images/Global Images Ukraine. Чжэн Циньвень

Восьмая ракетка мира Чжэн Циньвень (Китай) неожиданно вылетела из Уимблдона-2024.

В 1/64 финала китаянка в трех сетах проиграла Лулу Сан (Новая Зеландия, WTA 123) за 1 час и 58 минут.

Уимблдон-2024. 1/64 финала

Чжэн Циньвень (Китай) [8] – Лулу Сан (Новая Зеландия) [Q] – 6:4, 2:6, 4:6

Это была первая встреча соперниц.

Лулу впервые играет на Уимблдоне, стартовав на мейджоре из квалификации. В отборе она переиграла Мириам Булгару, Габриэлу Кнутсон и Александру Эалу.

Лулу Сан впервые обыграла соперницу из первой десятки рейтинга WTA. Далее новозеландка сыграет либо против Юлии Стародубцевой, либо против Алисон ван Эйтванк.

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Чжэн Циньвень Лулу Сан (Радовчич) Уимблдон-2024
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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