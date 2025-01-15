ВИДЕО. Громкая сенсация на Aus Open 2025. Прошлогодняя финалистка вылетела

Пятая ракетка мира Чжэн Циньвень из Китая завершила выступления на Australian Open 2025.

Во 2-м раунде Чжэн неожиданно проиграла Лауре Зигемунд (Германия, WTA 97) за 2 часа и 18 минут.

Australian Open 2025. 1/32 финала

Лаура Зигемунд (Германия) – Чжэн Циньвень (Китай) [5] – 7:6 (7:3), 6:3

Это была первая встреча соперниц. На старте AO-2025 Чжэн выиграла у Анки Тодони, а Лаура прошла Хэйли Баптист.

В прошлом году Чжэн сыграла в финале Australian Open, где проиграла Арине Соболенко. В LIVE-рейтинге WTA Чжэн идет на 7-й позиции.

36-летняя Зигемунд 11-й раз в карьере и впервые с весны 2022 года обыграла соперницу из топ-10.

Видеообзор матча Лаура Зигемунд – Чжэн Циньвень