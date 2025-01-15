ВИДЕО. Громкая сенсация на Aus Open 2025. Прошлогодняя финалистка вылетела
Чжэн Циньвень неожиданно проиграла Лауре Зигемунд во 2-м раунде Aus Open
Пятая ракетка мира Чжэн Циньвень из Китая завершила выступления на Australian Open 2025.
Во 2-м раунде Чжэн неожиданно проиграла Лауре Зигемунд (Германия, WTA 97) за 2 часа и 18 минут.
Australian Open 2025. 1/32 финала
Лаура Зигемунд (Германия) – Чжэн Циньвень (Китай) [5] – 7:6 (7:3), 6:3
Это была первая встреча соперниц. На старте AO-2025 Чжэн выиграла у Анки Тодони, а Лаура прошла Хэйли Баптист.
В прошлом году Чжэн сыграла в финале Australian Open, где проиграла Арине Соболенко. В LIVE-рейтинге WTA Чжэн идет на 7-й позиции.
36-летняя Зигемунд 11-й раз в карьере и впервые с весны 2022 года обыграла соперницу из топ-10.
Видеообзор матча Лаура Зигемунд – Чжэн Циньвень
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Ноле в четырех партиях переиграл Джейми Фарию, а Карлос разгромил Йосихито Нисиоку
Эвандер считает себя лучшим боксером в истории