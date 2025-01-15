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Australian Open
15 января 2025, 11:46 | Обновлено 15 января 2025, 11:50
2708
3

ВИДЕО. Громкая сенсация на Aus Open 2025. Прошлогодняя финалистка вылетела

Чжэн Циньвень неожиданно проиграла Лауре Зигемунд во 2-м раунде Aus Open

15 января 2025, 11:46 | Обновлено 15 января 2025, 11:50
2708
3
ВИДЕО. Громкая сенсация на Aus Open 2025. Прошлогодняя финалистка вылетела
Getty Images/Global Images Ukraine. Лаура Зигемунд и Чжэн Циньвень

Пятая ракетка мира Чжэн Циньвень из Китая завершила выступления на Australian Open 2025.

Во 2-м раунде Чжэн неожиданно проиграла Лауре Зигемунд (Германия, WTA 97) за 2 часа и 18 минут.

Australian Open 2025. 1/32 финала

Лаура Зигемунд (Германия) – Чжэн Циньвень (Китай) [5] – 7:6 (7:3), 6:3

Это была первая встреча соперниц. На старте AO-2025 Чжэн выиграла у Анки Тодони, а Лаура прошла Хэйли Баптист.

В прошлом году Чжэн сыграла в финале Australian Open, где проиграла Арине Соболенко. В LIVE-рейтинге WTA Чжэн идет на 7-й позиции.

36-летняя Зигемунд 11-й раз в карьере и впервые с весны 2022 года обыграла соперницу из топ-10.

Видеообзор матча Лаура Зигемунд – Чжэн Циньвень

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Чжэн Циньвень Лаура Зигемунд видео теннисные видеообзоры Australian Open 2025
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Mystic_Healer
оце вона літає по корту в 36 років
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+2
Falko
І не можна же сказати, що Чжен не грала (ну, крім останньої "чудової" підрізки). Але бабця Лора видала щось на рівні мінімум першої десятки, в якій ніколи в житті не була, а тільки чула від сусідів.
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0
C.Пеклов
це справжня сенсація!Світоліна в шоці!
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0
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