5-я ракетка и прошлогодняя финалистка не без проблем стартовала на АО-2025
Чжэн Циньвень в двух сетах выиграла у Анки Тодони в 1/64 финала мейджора
Пятая ракетка мира Чжэн Циньвень из Китая выиграла стартовый матч на Открытом чемпионате Австралии 2025.
В 1-м раунде китаянка в двух сетах переиграла Анку Тодони (Румыния, WTA 110) за 1 час и 52 минуты.
Australian Open 2025. 1/64 финала
Анка Тодони (Румыния) [Q] – Чжэн Циньвень (Китай) [5] – 6:7 (3:7), 1:6
Это была первая встреча соперниц. Тодони пробилась в основу мейджора из квалификации.
В первой партии Чжэн выигрывала 5:3, но в 10-м гейме на подаче не сумела реализовать 3 сетбола. Тодони повела 6:5 и уже сама на приеме заработала 3 сет-поинта, но в итоге китаянка все же сумела закрыть партию на тай-брейке.
Чжэн Циньвень в прошлом году сыграла в финале Australian Open, где проиграла Арине Соболенко.
Для Чжэн это был первый матч в 2025 году. Следующей ее соперницей будет победительница противостояния Лаура Зигемунд – Хэйли Баптист.
Starting off on the right note 🎵— #AusOpen (@AustralianOpen) January 12, 2025
2024 AO finalist Qinwen Zheng defeats Todoni 7-6(3), 6-1 to kick start her #AO2025 campaign!@wwos • @espn • @eurosport • @wowowtennis • #AusOpen pic.twitter.com/wmvKuzD27K
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