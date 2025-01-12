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  4. 5-я ракетка и прошлогодняя финалистка не без проблем стартовала на АО-2025
Australian Open
12 января 2025, 05:16 |
73
1

5-я ракетка и прошлогодняя финалистка не без проблем стартовала на АО-2025

Чжэн Циньвень в двух сетах выиграла у Анки Тодони в 1/64 финала мейджора

12 января 2025, 05:16 |
73
1
5-я ракетка и прошлогодняя финалистка не без проблем стартовала на АО-2025
Getty Images/Global Images Ukraine. Чжэн Циньвень

Пятая ракетка мира Чжэн Циньвень из Китая выиграла стартовый матч на Открытом чемпионате Австралии 2025.

В 1-м раунде китаянка в двух сетах переиграла Анку Тодони (Румыния, WTA 110) за 1 час и 52 минуты.

Australian Open 2025. 1/64 финала

Анка Тодони (Румыния) [Q] – Чжэн Циньвень (Китай) [5] – 6:7 (3:7), 1:6

Это была первая встреча соперниц. Тодони пробилась в основу мейджора из квалификации.

В первой партии Чжэн выигрывала 5:3, но в 10-м гейме на подаче не сумела реализовать 3 сетбола. Тодони повела 6:5 и уже сама на приеме заработала 3 сет-поинта, но в итоге китаянка все же сумела закрыть партию на тай-брейке.

Чжэн Циньвень в прошлом году сыграла в финале Australian Open, где проиграла Арине Соболенко.

Для Чжэн это был первый матч в 2025 году. Следующей ее соперницей будет победительница противостояния Лаура Зигемунд – Хэйли Баптист.

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Анка Тодони Чжэн Циньвень Australian Open 2025
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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