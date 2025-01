5-я ракетка и прошлогодняя финалистка не без проблем стартовала на АО-2025

Пятая ракетка мира Чжэн Циньвень из Китая выиграла стартовый матч на Открытом чемпионате Австралии 2025.

В 1-м раунде китаянка в двух сетах переиграла Анку Тодони (Румыния, WTA 110) за 1 час и 52 минуты.

Australian Open 2025. 1/64 финала

Анка Тодони (Румыния) [Q] – Чжэн Циньвень (Китай) [5] – 6:7 (3:7), 1:6

Это была первая встреча соперниц. Тодони пробилась в основу мейджора из квалификации.

В первой партии Чжэн выигрывала 5:3, но в 10-м гейме на подаче не сумела реализовать 3 сетбола. Тодони повела 6:5 и уже сама на приеме заработала 3 сет-поинта, но в итоге китаянка все же сумела закрыть партию на тай-брейке.

Чжэн Циньвень в прошлом году сыграла в финале Australian Open, где проиграла Арине Соболенко.

Для Чжэн это был первый матч в 2025 году. Следующей ее соперницей будет победительница противостояния Лаура Зигемунд – Хэйли Баптист.

