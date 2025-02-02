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Украина. Первая лига
02 февраля 2025, 06:23 | Обновлено 02 февраля 2025, 07:13
211
0

Бразильский хавбек отказался переходить в Металлист 1925

Игор да Силва из нидерландского клуба Дортрехт решил не ехать в Украину

02 февраля 2025, 06:23 | Обновлено 02 февраля 2025, 07:13
211
0
Бразильский хавбек отказался переходить в Металлист 1925
ФК Дордрехт. Игор да Силва

Спортивный директор «Металлиста 1925» Юрий Коротун недавно рассказал, что у клуба был шанс подписать перспективного бразильского футболиста, однако тот отказался от переезда в Украину.

Как сообщает Инсайд УПЛ, речь шла о 20-летнем хавбеке нидерландского клуба «Дордрехт» по имени Игор да Силва. Руководство харьковского клуба сделало предложение месяц назад, но игрок решил не менять команду второго дивизиона Нидерландов.

После отказа «Металлист 1925» быстро нашел альтернативу и подписал другого бразильца – Педро Артура.

Бразильский полузащитник Ари Моура пока не вернулся в команду, поскольку проходит восстановление после небольшого повреждения. Ожидается, что в ближайшее время он присоединится к харьковскому клубу, если не возникнет дополнительных трудностей.

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трансферы Первая лига Украины Металлист 1925 трансферы УПЛ Юрий Коротун Дордрехт Ари Моура чемпионат Нидерландов по футболу
Николай Степанов Источник: Telegram
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