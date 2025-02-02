Бразильский хавбек отказался переходить в Металлист 1925
Игор да Силва из нидерландского клуба Дортрехт решил не ехать в Украину
Спортивный директор «Металлиста 1925» Юрий Коротун недавно рассказал, что у клуба был шанс подписать перспективного бразильского футболиста, однако тот отказался от переезда в Украину.
Как сообщает Инсайд УПЛ, речь шла о 20-летнем хавбеке нидерландского клуба «Дордрехт» по имени Игор да Силва. Руководство харьковского клуба сделало предложение месяц назад, но игрок решил не менять команду второго дивизиона Нидерландов.
После отказа «Металлист 1925» быстро нашел альтернативу и подписал другого бразильца – Педро Артура.
Бразильский полузащитник Ари Моура пока не вернулся в команду, поскольку проходит восстановление после небольшого повреждения. Ожидается, что в ближайшее время он присоединится к харьковскому клубу, если не возникнет дополнительных трудностей.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Сергей Кривцов решил, что лучше сыграет в MLS за «Интер Майями»
Валерий Василенко с грустью провожает Георгия Бущана на заслуженную ссылку