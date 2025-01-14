Сенсация. Стала известна соперница Ястремской во 2-м раунде Australian Open
Данка Ковинич неожиданно переиграла Лулу Сан на старте австралийского мейджора
Украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 33) узнала следующую соперницу на Открытом чемпионате Австралии 2025.
Во 2-м раунде украинка сыграет против Данки Ковинич (Черногория, WTA 1289), которая на старте мейджора неожиданно переиграла Лулу Сан (Новая Зеландия, WTA 44) в двух сетах за 1 час и 29 минут.
Australian Open 2025. 1/64 финала
Данка Ковинич (Черногория) – Лулу Сан (Новая Зеландия) – 6:3, 7:5
30-летняя Ковинич добыла первую победу с ноября 2024 года, а в Туре она в последний раз выигрывала еще в августе 2023. В прошлом сезоне Данка практические не выступала из-за травмы спины.
Лулу Сан впервые громко заявила о себе на Уимблдоне-2024, где добралась до четвертьфинала. Букмекеры считали Лулу явной фавориткой в игре с Ковинич – 1.05 против 11.00.
Ранее Ястремская и Ковинич не играли между собой. Даяна на старте австралийского мейджора выиграла у Майяр Шериф 6:1, 6:4.
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