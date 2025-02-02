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Украина. Премьер лига
02 февраля 2025, 06:43 | Обновлено 02 февраля 2025, 07:33
114
0

Голкипер, покинувший Левый Берег, отправился в лагерь команды Первой лиги

Опытный вратарь Виталий Пономарев присоединился к клубу ЮКСА Тарасовка

02 февраля 2025, 06:43 | Обновлено 02 февраля 2025, 07:33
114
0
Голкипер, покинувший Левый Берег, отправился в лагерь команды Первой лиги
ФК Левый Берег. Виталий Чеботарев

Голкипер Виталий Чеботарев, недавно покинувший «Левый берег» на правах свободного агента, нашел себе новую команду.

Опытный 28-летний голкипер находится в расположении ФК ЮКСА Тарасовка, по информации журналиста Дмитрия Венкова.

К Чеботареву также проявляют интерес другие клубы Первой лиги – «Подолье» и ФСК «Мариуполь». Последний вариант будет зависеть от того, будет ли команда участвовать во второй части сезона.

Опытный голкипер Чеботарев в общей сложности сыграл 15 матчей за столичный клуб в сезоне 2023/24, а в летнее межсезонье получил травму крестообразной связки колена.

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Николай Степанов Источник: Telegram
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