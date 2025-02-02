Голкипер, покинувший Левый Берег, отправился в лагерь команды Первой лиги
Опытный вратарь Виталий Пономарев присоединился к клубу ЮКСА Тарасовка
Голкипер Виталий Чеботарев, недавно покинувший «Левый берег» на правах свободного агента, нашел себе новую команду.
Опытный 28-летний голкипер находится в расположении ФК ЮКСА Тарасовка, по информации журналиста Дмитрия Венкова.
К Чеботареву также проявляют интерес другие клубы Первой лиги – «Подолье» и ФСК «Мариуполь». Последний вариант будет зависеть от того, будет ли команда участвовать во второй части сезона.
Опытный голкипер Чеботарев в общей сложности сыграл 15 матчей за столичный клуб в сезоне 2023/24, а в летнее межсезонье получил травму крестообразной связки колена.
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