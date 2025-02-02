Голкипер, покинувший Левый Берег, отправился в лагерь команды Первой лиги

Голкипер Виталий Чеботарев, недавно покинувший «Левый берег» на правах свободного агента, нашел себе новую команду.

Опытный 28-летний голкипер находится в расположении ФК ЮКСА Тарасовка, по информации журналиста Дмитрия Венкова.

К Чеботареву также проявляют интерес другие клубы Первой лиги – «Подолье» и ФСК «Мариуполь». Последний вариант будет зависеть от того, будет ли команда участвовать во второй части сезона.

Опытный голкипер Чеботарев в общей сложности сыграл 15 матчей за столичный клуб в сезоне 2023/24, а в летнее межсезонье получил травму крестообразной связки колена.