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Чемпионат Европы
01 июля 2024, 09:19 | Обновлено 01 июля 2024, 09:25
179
0

Где смотреть онлайн матч Евро-2024 Португалия – Словения

1 июля в 22:00 пройдет матч 1/8 финала Евро-2024 в Франкфурте

01 июля 2024, 09:19 | Обновлено 01 июля 2024, 09:25
179
0
Где смотреть онлайн матч Евро-2024 Португалия – Словения

В немецком Франкфурте 1 июля в 22:00 прйодет матч 1/8 финала Евро-2024 между сборными Португалии и Словении.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Команда Португалии заняла первое место в группе F (6 очков), выиграв у Чехии (2:1) и Турции (3:0) и уступив Грузии (0:2).

Сборная Словении стала третьей в группе C (3 очка), имея три ничьи – с Данией (1:1), Сербией (1:1) и Англией (0:0).

В четвертьфинале победитель матча выйдет на лучшего в паре между Францией и Бельгией.

Где смотреть онлайн матч Евро-2024 Португалия – Словения

Видеотрансляцию проводит видеосервис MEGOGO

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Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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