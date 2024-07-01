Где смотреть онлайн матч Евро-2024 Португалия – Словения
1 июля в 22:00 пройдет матч 1/8 финала Евро-2024 в Франкфурте
В немецком Франкфурте 1 июля в 22:00 прйодет матч 1/8 финала Евро-2024 между сборными Португалии и Словении.
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Команда Португалии заняла первое место в группе F (6 очков), выиграв у Чехии (2:1) и Турции (3:0) и уступив Грузии (0:2).
Сборная Словении стала третьей в группе C (3 очка), имея три ничьи – с Данией (1:1), Сербией (1:1) и Англией (0:0).
В четвертьфинале победитель матча выйдет на лучшего в паре между Францией и Бельгией.
Где смотреть онлайн матч Евро-2024 Португалия – Словения
Видеотрансляцию проводит видеосервис MEGOGO
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