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Англия
25 июня 2024, 18:09 | Обновлено 25 июня 2024, 18:44
69
0

Манчестер Юнайтед планирует продлить контракт с Эриком тен Хагом

Известный инсайдер подтвердил эту информацию

25 июня 2024, 18:09 | Обновлено 25 июня 2024, 18:44
69
0
Манчестер Юнайтед планирует продлить контракт с Эриком тен Хагом
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрик тен Хаг

Нидерландский тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг продлит контракт с нынешним клубом.

Об этом сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо. Эрик тен Хаг готов подписать новый контракт с «манкунианцами», поскольку сделка теперь практически согласована. На этой неделе агенты обсудят оставшиеся детали для окончательного закрытия вопроса

Также журналист отметил, что в штабе команды будут изменения. Одним из кандидатом на должность ассистента главного тренера является Рууд ван Нистелрой, о чём итальянский инсайдер сообщал ранее.

Нидерландский наставник возглавил клуб в июне 2022 года. С тех пор тренер выиграл 2 трофея: Кубок Английской футбольной лиги в сезоне 2022/23 и Кубок Англии в сезоне 2023/24.

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Эрик тен Хаг Манчестер Юнайтед продление контракта Фабрицио Романо
Алексей Тиньков Источник: X (Twitter)
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