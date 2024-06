Манчестер Юнайтед планирует продлить контракт с Эриком тен Хагом

Нидерландский тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг продлит контракт с нынешним клубом.



Об этом сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо. Эрик тен Хаг готов подписать новый контракт с «манкунианцами», поскольку сделка теперь практически согласована. На этой неделе агенты обсудят оставшиеся детали для окончательного закрытия вопроса

Также журналист отметил, что в штабе команды будут изменения. Одним из кандидатом на должность ассистента главного тренера является Рууд ван Нистелрой, о чём итальянский инсайдер сообщал ранее.

Нидерландский наставник возглавил клуб в июне 2022 года. С тех пор тренер выиграл 2 трофея: Кубок Английской футбольной лиги в сезоне 2022/23 и Кубок Англии в сезоне 2023/24.

