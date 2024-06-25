Манчестер Юнайтед планирует продлить контракт с Эриком тен Хагом
Известный инсайдер подтвердил эту информацию
Нидерландский тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг продлит контракт с нынешним клубом.
Об этом сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо. Эрик тен Хаг готов подписать новый контракт с «манкунианцами», поскольку сделка теперь практически согласована. На этой неделе агенты обсудят оставшиеся детали для окончательного закрытия вопроса
Также журналист отметил, что в штабе команды будут изменения. Одним из кандидатом на должность ассистента главного тренера является Рууд ван Нистелрой, о чём итальянский инсайдер сообщал ранее.
Нидерландский наставник возглавил клуб в июне 2022 года. С тех пор тренер выиграл 2 трофея: Кубок Английской футбольной лиги в сезоне 2022/23 и Кубок Англии в сезоне 2023/24.
🚨🔴 EXCL: Erik ten Hag, set to sign new contract at Manchester United as deal is now almost agreed.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 25, 2024
Contacts advancing to final stages this week with his agents to finalize terms.
↪️ There will be changes in the staff with Ruud van Nistelrooy as strong candidate, as revealed. pic.twitter.com/H5HMX2jT7N
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