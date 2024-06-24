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  4. Немецкое качество. Мануэль Нойер установил рекорд Евро
Чемпионат Европы
24 июня 2024, 04:29 |
18
0

Немецкое качество. Мануэль Нойер установил рекорд Евро

Вратарь сборной Германии вышел в единоличные лидеры по матчам на Евро среди голкиперов

24 июня 2024, 04:29 |
18
0
Немецкое качество. Мануэль Нойер установил рекорд Евро
Getty Images/Global Images Ukraine. Мануэль Нойер

Мануэль Нойер вышел в старте за сборную Германии на поединок третьего тура Евро-2024 против сборной Швейцарии (1:1).

Для немца это был 18-й матч на чемпионатах Европы. Он вышел на первое место за сыгранными поединками среди вратарей. На втором месте находится Джанлуиджи Буффон – 17.

Третье место между собой делят Эдвин Ван дер Сар (Нидерланды) и Руи Патрисиу (Португалия) – оба голкипера отыграли шестнадцать поединков.

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Мануэль Нойер сборная Германии по футболу сборная Швейцарии по футболу Евро-2024 Швейцария - Германия
Руслан Травкин
Руслан Травкин Sport.ua
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