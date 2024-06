Немецкое качество. Мануэль Нойер установил рекорд Евро

Мануэль Нойер вышел в старте за сборную Германии на поединок третьего тура Евро-2024 против сборной Швейцарии (1:1).

Для немца это был 18-й матч на чемпионатах Европы. Он вышел на первое место за сыгранными поединками среди вратарей. На втором месте находится Джанлуиджи Буффон – 17.

Третье место между собой делят Эдвин Ван дер Сар (Нидерланды) и Руи Патрисиу (Португалия) – оба голкипера отыграли шестнадцать поединков.

18 - This is Manuel Neuer's 18th appearance at the UEFA European Championship, the most among goalkeepers in the history of the competition:



Neuer 18

Buffon 17

van der Sar 16

