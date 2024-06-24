Немецкое качество. Мануэль Нойер установил рекорд Евро
Вратарь сборной Германии вышел в единоличные лидеры по матчам на Евро среди голкиперов
Мануэль Нойер вышел в старте за сборную Германии на поединок третьего тура Евро-2024 против сборной Швейцарии (1:1).
Для немца это был 18-й матч на чемпионатах Европы. Он вышел на первое место за сыгранными поединками среди вратарей. На втором месте находится Джанлуиджи Буффон – 17.
Третье место между собой делят Эдвин Ван дер Сар (Нидерланды) и Руи Патрисиу (Португалия) – оба голкипера отыграли шестнадцать поединков.
18 - This is Manuel Neuer's 18th appearance at the UEFA European Championship, the most among goalkeepers in the history of the competition:— OptaFranz (@OptaFranz) June 23, 2024
Neuer 18
Buffon 17
van der Sar 16
Legend. #SUIGER #EURo2024 pic.twitter.com/aNifutvL1e
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