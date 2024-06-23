Чемпионат Европы23 июня 2024, 22:45 | Обновлено 23 июня 2024, 22:46
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Шотландия – Венгрия. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите видеообзор матча 3-го тура группы A Евро-2024
23 июня 2024, 22:45 | Обновлено 23 июня 2024, 22:46
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23 июня в 22:00 в немецком Штутгарте состоится матч 3-го тура группы A Евро-2024 между сборными Шотландии и Венгрии.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Германия имеет 6 очков, Швейцария набрала 4 пункта, Шотландия имеет 1 балл, а Венгрия – ни одного.
Шотландия – Венгрия. Видео голов и обзор матча (обновляется)
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