23 июня в 22:00 в немецком Штутгарте состоится матч 3-го тура группы A Евро-2024 между сборными Шотландии и Венгрии.

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Германия имеет 6 очков, Швейцария набрала 4 пункта, Шотландия имеет 1 балл, а Венгрия – ни одного.

Шотландия – Венгрия. Видео голов и обзор матча (обновляется)