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  4. Шотландия – Венгрия. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Чемпионат Европы
23 июня 2024, 22:45 | Обновлено 23 июня 2024, 22:46
1199
0

Шотландия – Венгрия. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор матча 3-го тура группы A Евро-2024

23 июня 2024, 22:45 | Обновлено 23 июня 2024, 22:46
1199
0
Шотландия – Венгрия. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine

23 июня в 22:00 в немецком Штутгарте состоится матч 3-го тура группы A Евро-2024 между сборными Шотландии и Венгрии.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Германия имеет 6 очков, Швейцария набрала 4 пункта, Шотландия имеет 1 балл, а Венгрия – ни одного.

Шотландия – Венгрия. Видео голов и обзор матча (обновляется)

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Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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