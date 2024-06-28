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WTA
28 июня 2024, 09:18 | Обновлено 28 июня 2024, 14:06
1314
1

Обидчица Свитолиной не смогла доиграть матч 1/4 финала в Бад-Хомбурге

Каролин Возняцки снова упала во время матча, но на этот раз с более серьезными последствиями

28 июня 2024, 09:18 | Обновлено 28 июня 2024, 14:06
1314
1
Обидчица Свитолиной не смогла доиграть матч 1/4 финала в Бад-Хомбурге
Getty Images/Global Images Ukraine. Каролин Возняцки

Бывшая первая ракетка мира Каролин Возняцки не смогла доиграть четвертьфинальный матч на травяном турнире WTA 500 в Бад-Хомбурге (Германия)

В поединке против американки Эммы Наварро представительница Дании упала, ведя 5:3 в первом сете. Возняцки понадобился медицинский перерыв из-за проблем с левым коленом. Но и это не сильно помогло, она проиграла семь из девяти следующий геймов и снялась.

Бад-Хомбург. 1/4 финала
Каролин Возняцки (Дания) – Эмма Наварро (США) – 6:4, 1:6, 0:1 (отказ)

Отметим, что в первом раунде Возняцки выбила украинку Элину Свитолина в двухдневном матче. В первый день Каролин тоже упала, а матч был остановлен и перенесен из-за повышенной влажности травы.

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Элина Свитолина Каролин Возняцки WTA Бад-Хомбург
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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C.Пеклов
Ось вперта,знов впала,але ж продовжувала грати,ВІМ такої жадібності може не пробачити
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