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  4. Ребров вышел на 8-е место в исторической таблице тренеров сборной Украины
Чемпионат Европы
27 июня 2024, 23:59 | Обновлено 28 июня 2024, 00:12
466
2

Ребров вышел на 8-е место в исторической таблице тренеров сборной Украины

Наставник сине-желтых провел с национальной командой 16 поединков

27 июня 2024, 23:59 | Обновлено 28 июня 2024, 00:12
466
2
Ребров вышел на 8-е место в исторической таблице тренеров сборной Украины
УАФ. Сергей Ребров

После июньских товарищеских и официальных (Евро-2024) матчей сборной Украины произошли изменения в исторической таблице тренеров национальной команды.

Нынешний наставник сине-желтых Сергей Ребров имеет в активе 16 поединков и занимает 8 место в реестре.

За это время Ребров обошел Олега Базилевича (11 матчей) и Александра Петракова (15 игр).

По проценту набранных очков среди тренеров, проведших более 10 встреч, Сергей Ребров (60,42%) занимает в рейтинге третье место, уступая Михаилу Фоменко (37 матчей, 70,27%) и Алексею Михайличенко (21 матч, 65,08%).

Историческая таблица тренеров национальной сборной Украины

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Николай Степанюк Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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Комментарии 2
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vladka76
Як не крути, а Мирон Богданович був найкращим (навіть зважаючи на малий час на посаді, дякуючи суркісні)...
От би дати йому другий шанс.
Сумно всміхаюся. Цього не буде: "динамівські серця" понад усе.
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Octopus
По этой таблице можно сделать вывод, что "сильнейшая сборная в истории" была при Фоменко. Много забивали, мало пропускали, часто побеждали, редко проигрывали. 70% очков больше чем у какого-либо другого тренера.
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