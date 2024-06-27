Ребров вышел на 8-е место в исторической таблице тренеров сборной Украины
Наставник сине-желтых провел с национальной командой 16 поединков
После июньских товарищеских и официальных (Евро-2024) матчей сборной Украины произошли изменения в исторической таблице тренеров национальной команды.
Нынешний наставник сине-желтых Сергей Ребров имеет в активе 16 поединков и занимает 8 место в реестре.
За это время Ребров обошел Олега Базилевича (11 матчей) и Александра Петракова (15 игр).
По проценту набранных очков среди тренеров, проведших более 10 встреч, Сергей Ребров (60,42%) занимает в рейтинге третье место, уступая Михаилу Фоменко (37 матчей, 70,27%) и Алексею Михайличенко (21 матч, 65,08%).
Историческая таблица тренеров национальной сборной Украины
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