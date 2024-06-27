Ребров вышел на 8-е место в исторической таблице тренеров сборной Украины

После июньских товарищеских и официальных (Евро-2024) матчей сборной Украины произошли изменения в исторической таблице тренеров национальной команды.

Нынешний наставник сине-желтых Сергей Ребров имеет в активе 16 поединков и занимает 8 место в реестре.

За это время Ребров обошел Олега Базилевича (11 матчей) и Александра Петракова (15 игр).

По проценту набранных очков среди тренеров, проведших более 10 встреч, Сергей Ребров (60,42%) занимает в рейтинге третье место, уступая Михаилу Фоменко (37 матчей, 70,27%) и Алексею Михайличенко (21 матч, 65,08%).

Историческая таблица тренеров национальной сборной Украины