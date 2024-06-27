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Молодежные турниры
27 июня 2024, 23:41 | Обновлено 27 июня 2024, 23:56
207
0

Шахтер против Динамо. Кто выиграл финальный турнир ДЮФЛУ среди 14-летних?

Шахтер U-14 стал победителем финала четырех ДЮФЛУ в своем возрасте

27 июня 2024, 23:41 | Обновлено 27 июня 2024, 23:56
207
0
Шахтер против Динамо. Кто выиграл финальный турнир ДЮФЛУ среди 14-летних?
УАФ

Определились призеры чемпионата Украины по футболу среди команд детско-юношеских спортивных заведений сезона 2023/24 в Высшей лиге в категории U-14.

С 25 по 27 июня во Львове проходил финальный турнир Детско-юношеской футбольной лиги Украины (ДЮФЛУ) в высшей (объединенной) лиге.

Право участия в соревнованиях получили 4 лучшие команды сезона в этой возрастной категории. Формула финального турнира в этом сезоне была изменена с целью предотвращения случайных результатов – команды по регламенту должны были сыграть каждая с каждой в течение трех дней.

Шахтер U-14 стал победителем финала четырех ДЮФЛУ в своем возрасте, опередив Динамо, АФ Рух и УФК-Кривбасс.

ДЮФЛУ 2023/24. Высшая лига U-14. Львов

1-й тур. 25.06.2024

  • Динамо (Киев) – Шахтер (Донецк) – 0:1
  • УФК-Кривбасс (Днепр) – АФ Рух (Львов) – 0:2

2-й тур. 26.06.2024

  • Шахтер (Донецк) – УФК-Кривбасс (Днепр) – 3:0
  • АФ Рух (Львов) – Динамо (Киев) – 0:3

3-й тур. 27.06.2024

  • Динамо (Киев) – УФК-Кривбасс (Днепр) – 1:0
  • Шахтер (Донецк) – АФ Рух (Львов) – 4:1

Турнирная таблица

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ДЮФЛУ Динамо Киев Кривбасс Кривой Рог Шахтер Донецк детско-юношеский футбол Шахтер Донецк U-14 Динамо Киев U-14 Рух Львов
Николай Степанюк Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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