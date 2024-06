Нового тренера в МЮ не будет. Почему Рэтклифф решил оставить тен Хага

С момента учреждения английской Премьер-лиги, которое состоялось в 1992 году, «Манчестер Юнайтед» под руководством Алекса Фергюсона быстро превратился в гегемона, который порою допускал осечки и пропускал вперед конкурентов, но в целом никогда не ставил под сомнение свое величие, мощь и статус. Однако после ухода шотландского специалиста «красные дьяволы» вот уже одиннадцать лет не знают радости победы в Премьер-лиге. Более того, по итогам сезона-2023/24 МЮ обновил свой собственный антирекорд в АПЛ – финишировал на восьмом месте, что является худшим показателем в истории «красных дьяволов» за все 32 года существования турнира.

Казалось бы, такой финиш в совокупности с крайне невзрачным качеством демонстрируемого командой по ходу сезона футбола обязательно закончится только одним – увольнением главного тренера. И отставки Эрика тен Хага, надо сказать, летом 2024-го ждали многие почитатели «Манчестер Юнайтед», желавшие в очередной раз получить «целебную инъекцию» надежды на лучшее, которая появляется в момент прихода в команду нового наставника.

Изначально миноритарный акционер «Манчестер Юнайтед» сэр Джим Рэтклифф, являющийся председателем и исполнительным директором транснациональной химической компании INEOS, а также несущий ответственность за спортивный вектор развития «красных дьяволов», также склонялся к варианту со сменой главного тренера в МЮ в конце сезона, однако… Последние события, похоже, демонстрируют, что Рэтклифф развернулся в своих взглядах на 180 градусов и теперь готов оказывать тен Хагу не только доверие, но и всяческое содействие, необходимое нидерландскому специалисту в очередной попытке создать что-то по-настоящему стоящее на «Олд Траффорд».



Getty Images/Global Images Ukraine. Джим Рэтклифф

В самой концовке сезона-2023/24 «Манчестер Юнайтед» весьма неожиданно для большинства вырвал победу в финале Кубка Англии у земляков из «Манчестер Сити» (2:1). Это позволило «красным дьяволам» получить путевку в основную сетку Лиги Европы сезона-2024/25, а Эрику тен Хагу, очевидно, сохранить за собой должность главного тренера манкунианцев.

Топ-менеджмент «Манчестер Юнайтед» под чутким присмотром Рэтклиффа вел переговоры с немцем Томасом Тухелем, однако они не привели к подписанию контракта. Впоследствии боссы «красных дьяволов» все-таки решили оставить тен Хага, и сам нидерландец, узнав об этом, не без доли пафоса рассказал журналистам обо всем происходившем.

«Клуб сказал мне, что они разговаривали с Томасом Тухелем, но в конце концов пришли к выводу, что у них уже есть лучший тренер. Представители «Манчестер Юнайтед» прилетели ко мне на Ибицу, чтобы сказать, что я остаюсь. Так они помешали моему отпуску, они вдруг стали у моего порога. Я веду переговоры с МЮ по поводу нового контракта, да. Нам еще только предстоит договориться. Это непросто сделать, нам еще придется об этом поговорить. INEOS – новички в футболе, поэтому нормально не спешить и оценить сезон», – заявил тен Хаг.

В словах нидерландца явно просматривается бравада. Когда он говорит, что клуб помешал ему проводить отпуск, то речь идет о явном лукавстве. На самом деле, тен Хаг несказанно рад тому, что Рэтклифф и его советники все-таки решили оставить его, Эрика, на должности. Но теперь, когда об этом решении тренеру стало известно окончательно, никто не мешает нидерландцу и его представителям включить «режим лавочника» и постараться выбить максимально выгодные условия финансового сотрудничества.

Однако если с мотивацией и словами тен Хага все понятно, то почему Рэтклифф все-таки передумал? Неужели выигрыш Кубка Англии оказался для миллиардера настолько весомым аргументом, чтобы в корне поменять взгляды на ситуацию?..

И да, и нет. Прежде всего, стоит обратить внимание на последнее интервью миноритарного владельца МЮ, чтобы понять, под каким углом Рэтклифф рассматривает стратегию возрождения успеха «красных дьяволов».

«Человеку с улицы нравится думать, что тренер – это все и что все вращается вокруг тренера. Возможно, так оно и было во времена Алекса Фергюсона. Но если вы посмотрите на те одиннадцать сезонов в «Манчестер Юнайтед», которые прошли после его [Фергюсона] ухода, то увидете, что у нас был целый ряд тренеров, и некоторые из них очень хорошие, но ни один из них не добился успеха».



Getty Images/Global Images Ukraine. Эрик тен Хаг

«Тренер не может являться «корнем зла», он не должен отвечать за все проблемы. За все, так или иначе, ответственна среда, в которой он работает. Вот куда мы акцентируем основные усилия – на менеджмент, практику, качество людей, все те вещи, которыми нам приходится заниматься в «Манчестер Юнайтед». И это то, что мы будем делать в будущем», – сказал Рэтклифф.

Другими словами, Рэтклифф решил защитить тен Хага, отработавшего на «Олд Траффорд» два сезона, но сумевшего пополнить клубную коллекцию трофеев лишь Кубком Англии и Кубком английской лиги. Сэр Джим, как опытный руководитель и основатель успешной корпорации, понимает, что персона главного тренера – это далеко не все, на чем в наше время основывается успех футбольного проекта.

Миноритарный акционер «Манчестер Юнайтед» понимает, что тен Хаг – это своего рода «верхушка айсберга». И сама по себе отставка нидерландского специалиста без структурных и глубинных изменений в клубе не приведет ни к чему существенному. При Глейзерах клуб, по сути, в подобных ситуациях только и делал, что менял главных тренеров, однако на этом останавливался и не прибегал к более насущным вопросам реформирования всей структуры.

Образцом для Рэтклиффа является мадридский «Реал». Проект Флорентино Переса продемонстрировал собственную состоятельность не только с различными главными тренерами во главе первой команды, но и на дистанции в несколько десятков лет, на протяжении которых Перес является президентом «бланкос».



Getty Images/Global Images Ukraine. Эрик тен Хаг

«Если вы сравните, то до того дня, как сэр Алекс Фергюсон и Дэвид Гилл (бывший исполнительный директор «Манчестер Юнайтед» – прим. авт.) завершили карьеру одиннадцать сезонов назад, «Манчестер Юнайтед» и «Реал» Мадрид стабильно выступали хорошо и показывали такие результаты, которых МЮ должен добиваться и сегодня», – заявил Рэтклифф в интервью авторитетному изданию Bloomberg.

«После этого чистые расходы на игроков в «Манчестер Юнайтед» составляют 1,1 миллиарда фунтов стерлингов, а в «Реале», что довольно удивительно, – 200 миллионов фунтов. У нас в «Юнайтед» есть действительно хорошие игроки, несколько очень хороших молодых исполнителей. Но давайте будем откровенны. Если вы посмотрите на команды «Реала» и «Манчестер Юнайтед», то увидите, что у «бланкос» есть семь футболистов, стоимость которых превышает 100 миллионов евро, если опираться на данные Transfermarkt. У «Юнайтед» же нет игроков стоимостью более 70 или 80 миллионов евро».

«На 900 миллионов фунтов стерлингов [сэкономленных на чистых расходах по сравнению с «Юнайтед»] «Реал» построил лучшее футбольное поле в мире, новый «Бернабеу». Это просто потрясающе. Итак, мы провели одиннадцать сезонов, и теперь у них лучшая команда, им удалось перестроить «Бернабеу», а у нас есть только такая себе площадка – вы, наверное, видели на днях заголовок: «Третий по высоте водопад в Британии».

Рэтклифф имеет в виду ситуацию, которая была зафиксирована в мае, когда из-за сильного дождя с градом не выдержала крыша клубного стадиона «Олд Траффорд» и вода начала буквально затапливать трибуны и газон – по принципу водопада.

Isn't it amazing that Manchester United installed a new waterfall at old Trafford pic.twitter.com/rx9ZuNlL3Z