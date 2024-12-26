«Похоже на конец света» экс-лидер Шахтера просыпался от ужасов из-за войны

Бывший форвард национальной сборной Украины Жуниор Мораес рассказал иностранным СМИ о начале полномасштабной войны в Украине. Футболист признался, что ощущал 24 февраля 2024 года.

Я проснулся в 5 утра от обстрелов и взрывов возле моей квартиры. Окно спальни было все остеклено, и я увидел сильные вспышки. Мне было очень страшно, а потом здание начало трясти. Это были дни напряжения и паники, походило на сцену из фильма о конце света.

Когда я вернулся в Бразилию, мысленно вышел из зоны риска, я был с семьей, собирался играть в футбол и своими успехами способствовать миру в Украине. Но когда я сюда попал, у меня началась послевоенная травма. Я провел четыре дня без сна.

Мне стали сниться кошмары, как мой сын на войне, как у нас падает ракета, и как я с ним без сознания на руках бегу просить помощи. Я просыпался в отчаянии, с плачем. В тот момент я не мог спать, даже когда принимал лекарство», – сказал Мораес.

Россия полномасштабно ворвалась на территорию Украины 24 февраля 2022 года. Враг продолжает атаковать военные, промышленные и гражданские объекты, убивая военных и гражданских.