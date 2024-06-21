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Чемпионат Европы
21 июня 2024, 16:43 |
3830
0

Словакия – Украина. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор поединка 2-го тура Евро-2024

21 июня 2024, 16:43 |
3830
0
Словакия – Украина. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine

21 июня в 16:00 в немецком Дюссельдорфе состоится матч 2-го тура группы E Евро-2024 между сборными Словакии и Украины.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В первом туре Украина разгромно проиграла Румынии (0:3), а Словакия сенсационно обыграла Бельгию (1:0). После первого тура Румыния и Словакия имеют по 3 очка, а Бельгия и Украины идут без набранных баллов.

На 17-й минуте словаки открыли счет. Александр Зинченко проиграл борьбу на втором этаже, и ударом головой отличился Иван Шранц.

Словакия – Украина. Видео голов и обзор матча (обновляется)

ГОЛ! 1:0. Иван Шранц, 17 мин

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сборная Украины по футболу сборная Словакии по футболу Евро-2024 Словакия - Украина видео голов и обзор Иван Шранц
Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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