21 июня в 16:00 в немецком Дюссельдорфе состоится матч 2-го тура группы E Евро-2024 между сборными Словакии и Украины.

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В первом туре Украина разгромно проиграла Румынии (0:3), а Словакия сенсационно обыграла Бельгию (1:0). После первого тура Румыния и Словакия имеют по 3 очка, а Бельгия и Украины идут без набранных баллов.

На 17-й минуте словаки открыли счет. Александр Зинченко проиграл борьбу на втором этаже, и ударом головой отличился Иван Шранц.

Словакия – Украина. Видео голов и обзор матча (обновляется)

ГОЛ! 1:0. Иван Шранц, 17 мин