Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Испания – Италия. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Чемпионат Европы
20 июня 2024, 22:12 | Обновлено 20 июня 2024, 23:29
311
0

Испания – Италия. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзора матча 2-го тура группы B Евро-2024

20 июня 2024, 22:12 | Обновлено 20 июня 2024, 23:29
311
0
Испания – Италия. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine

20 июня в 22:00 в немецком Гельзенкирхене проходит матч 2-го тура группы B Евро-2024 между сборными Испании и Италии.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Испания и Италия имеют по 3 очка перед личной встречей, а Албания и Хорватия набрали по 1 очку.

Испания – Италия. Видео голов и обзор матча (обновляется)

ГОЛ! 1:0. Риккардо Калафьори, 55 мин (автогол)

По теме:
Саутгейт рассказал, почему сборная Англии не смогла победить Данию на Евро
ВИДЕО. Испания вышла вперед. Калафиори коленом отправил мяч в свои ворота
ВИДЕО. Шевченко вместе с военными посетили тренировку сборной Украины
Евро-2024 сборная Испании по футболу сборная Италии по футболу Испания - Италия видео голов и обзор Риккардо Калафьори автогол
Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Евро-2024: календарь, результаты, таблицы, анонсы, трансляции, результаты
Футбол | 20 июня 2024, 08:18 15
Евро-2024: календарь, результаты, таблицы, анонсы, трансляции, результаты
Евро-2024: календарь, результаты, таблицы, анонсы, трансляции, результаты

Чемпионат Европы по футболу состоится в Германии с 14 июня по 14 июля

РЕБРОВ – о матче со Словакией и состоянии команды после разгрома от Румынии
Футбол | 20 июня 2024, 19:37 41
РЕБРОВ – о матче со Словакией и состоянии команды после разгрома от Румынии
РЕБРОВ – о матче со Словакией и состоянии команды после разгрома от Румынии

Наставник национальной команды высказался о следующем матче

Сабо сообщил, что должна сделать Украина для выхода из группы на Евро
Футбол | 20.06.2024, 11:00
Сабо сообщил, что должна сделать Украина для выхода из группы на Евро
Сабо сообщил, что должна сделать Украина для выхода из группы на Евро
Довбик признался, почему Украина разгромно проиграла Румынии на Евро-2024
Футбол | 20.06.2024, 05:20
Довбик признался, почему Украина разгромно проиграла Румынии на Евро-2024
Довбик признался, почему Украина разгромно проиграла Румынии на Евро-2024
Назван лучший игрок матча Евро-2024 Дания – Англия
Футбол | 20.06.2024, 21:29
Назван лучший игрок матча Евро-2024 Дания – Англия
Назван лучший игрок матча Евро-2024 Дания – Англия
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
У Малиновского спросили о подарке Мудрика россиянке. Что думает Руслан?
У Малиновского спросили о подарке Мудрика россиянке. Что думает Руслан?
19.06.2024, 14:23 24
Футбол
Турция – Грузия – 3:1. Невероятный матч на Евро-2024. Видео голов и обзор
Турция – Грузия – 3:1. Невероятный матч на Евро-2024. Видео голов и обзор
18.06.2024, 21:14 3
Футбол
Динамо узнало первого соперника. Результаты жеребьевки Q2 Лиги чемпионов
Динамо узнало первого соперника. Результаты жеребьевки Q2 Лиги чемпионов
19.06.2024, 13:20 63
Футбол
Анчелотти и Куртуа связались с Луниным после ошибки в матче с Румынией
Анчелотти и Куртуа связались с Луниным после ошибки в матче с Румынией
19.06.2024, 07:22 20
Футбол
Майкл Баффер назвал самого интересного боксера современности
Майкл Баффер назвал самого интересного боксера современности
19.06.2024, 17:35 7
Бокс
Евро-2024. Группа В: действующий чемпион и еще две топ-сборные
Евро-2024. Группа В: действующий чемпион и еще две топ-сборные
20.06.2024, 13:15 1
Футбол
Бражко рассказал о разговоре в раздевалке после разгрома от Румынии
Бражко рассказал о разговоре в раздевалке после разгрома от Румынии
19.06.2024, 10:19 8
Футбол
Леннокс Льюис назвал хевивейтера, который бил сильнее Тайсона и Кличко
Леннокс Льюис назвал хевивейтера, который бил сильнее Тайсона и Кличко
19.06.2024, 12:46 2
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем