Чемпионат Европы20 июня 2024, 22:12 | Обновлено 20 июня 2024, 23:29
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Испания – Италия. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите видеообзора матча 2-го тура группы B Евро-2024
20 июня 2024, 22:12 | Обновлено 20 июня 2024, 23:29
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20 июня в 22:00 в немецком Гельзенкирхене проходит матч 2-го тура группы B Евро-2024 между сборными Испании и Италии.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Испания и Италия имеют по 3 очка перед личной встречей, а Албания и Хорватия набрали по 1 очку.
Испания – Италия. Видео голов и обзор матча (обновляется)
ГОЛ! 1:0. Риккардо Калафьори, 55 мин (автогол)
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