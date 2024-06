В Эвертоне отреагировали на травму Миколенко в матче за сборную Украины

11 июня левый защитник сборной Украины Виталий Миколенко получил повреждения в товарищеском матче против Молдовы (4:0).

Миколенко на клубном уровне защищает цвета английского «Эвертона». Пресс-служба ливерпульского клуба опубликовала пост в своем официальном Twitter:

«Виталий был снят с игры из-за травмы во время первой половины матча, в котором Украина обыграла Молдову со счетом 4:0 сегодня вечером.

Скрестим пальцы за скорейшее выздоровление, Мико! 🙏💙», – подписана публикация.

Ранее главный тренер национальной украинской команды Сергей Ребров заявил, что Миколенко уже прошел МРТ-обследование.

Vitalii was withdrawn through injury during the first half of Ukraine's 4-0 win against Moldova this evening. 🇺🇦



Fingers crossed for a speedy recovery, Myko! 🙏💙 pic.twitter.com/FqUwz9Ugyy