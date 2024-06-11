В Эвертоне отреагировали на травму Миколенко в матче за сборную Украины
Пресс-служба клуба пожелала Виталию скорейшего выздоровления
11 июня левый защитник сборной Украины Виталий Миколенко получил повреждения в товарищеском матче против Молдовы (4:0).
Миколенко на клубном уровне защищает цвета английского «Эвертона». Пресс-служба ливерпульского клуба опубликовала пост в своем официальном Twitter:
«Виталий был снят с игры из-за травмы во время первой половины матча, в котором Украина обыграла Молдову со счетом 4:0 сегодня вечером.
Скрестим пальцы за скорейшее выздоровление, Мико! 🙏💙», – подписана публикация.
Ранее главный тренер национальной украинской команды Сергей Ребров заявил, что Миколенко уже прошел МРТ-обследование.
Vitalii was withdrawn through injury during the first half of Ukraine's 4-0 win against Moldova this evening. 🇺🇦— Everton (@Everton) June 11, 2024
Fingers crossed for a speedy recovery, Myko! 🙏💙 pic.twitter.com/FqUwz9Ugyy
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