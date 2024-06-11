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Англия
11 июня 2024, 23:26 | Обновлено 11 июня 2024, 23:31
3935
0

В Эвертоне отреагировали на травму Миколенко в матче за сборную Украины

Пресс-служба клуба пожелала Виталию скорейшего выздоровления

11 июня 2024, 23:26 | Обновлено 11 июня 2024, 23:31
3935
0
В Эвертоне отреагировали на травму Миколенко в матче за сборную Украины
Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Миколенко

11 июня левый защитник сборной Украины Виталий Миколенко получил повреждения в товарищеском матче против Молдовы (4:0).

Миколенко на клубном уровне защищает цвета английского «Эвертона». Пресс-служба ливерпульского клуба опубликовала пост в своем официальном Twitter:

«Виталий был снят с игры из-за травмы во время первой половины матча, в котором Украина обыграла Молдову со счетом 4:0 сегодня вечером.

Скрестим пальцы за скорейшее выздоровление, Мико! 🙏💙», – подписана публикация.

Ранее главный тренер национальной украинской команды Сергей Ребров заявил, что Миколенко уже прошел МРТ-обследование.

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Даниил Агарков Источник: ФК Эвертон
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