Сергей РЕБРОВ: «Миколенко уже прошел МРТ-обследование»

Накануне Евро-2024 защитник сборной Украины Виталий Миколенко получил травму и был заменен в товарищеском матче против Молдовой (4:0).

Главный тренер сине-желтых Сергей Ребров после матча рассказал, что Миколенко повредил голеностоп:

«Это другой голеностоп, не тот самый, что был травмирован. Надеюсь, что после обследования все будет нормально.

Миколенко уже прошел МРТ-обследование, завтра будет еще одно. Посмотрим, что случится. Но я чувствую себя гораздо спокойнее, чем в момент травмы».

Недавно Виталий Миколенко завершил восстановление после травмы голеностопа другой ноги.