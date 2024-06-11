Сергей РЕБРОВ: «Миколенко уже прошел МРТ-обследование»
Защитник сборной Украины получил травму в спарринге против Молдовы
Накануне Евро-2024 защитник сборной Украины Виталий Миколенко получил травму и был заменен в товарищеском матче против Молдовой (4:0).
Главный тренер сине-желтых Сергей Ребров после матча рассказал, что Миколенко повредил голеностоп:
«Это другой голеностоп, не тот самый, что был травмирован. Надеюсь, что после обследования все будет нормально.
Миколенко уже прошел МРТ-обследование, завтра будет еще одно. Посмотрим, что случится. Но я чувствую себя гораздо спокойнее, чем в момент травмы».
Недавно Виталий Миколенко завершил восстановление после травмы голеностопа другой ноги.
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