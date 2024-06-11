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Чемпионат Европы
11 июня 2024, 22:03 | Обновлено 11 июня 2024, 22:39
6935
1

Сергей РЕБРОВ: «Миколенко уже прошел МРТ-обследование»

Защитник сборной Украины получил травму в спарринге против Молдовы

11 июня 2024, 22:03 | Обновлено 11 июня 2024, 22:39
6935
1
Сергей РЕБРОВ: «Миколенко уже прошел МРТ-обследование»
Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Ребров и Виталий Миколенко

Накануне Евро-2024 защитник сборной Украины Виталий Миколенко получил травму и был заменен в товарищеском матче против Молдовой (4:0).

Главный тренер сине-желтых Сергей Ребров после матча рассказал, что Миколенко повредил голеностоп:

«Это другой голеностоп, не тот самый, что был травмирован. Надеюсь, что после обследования все будет нормально.

Миколенко уже прошел МРТ-обследование, завтра будет еще одно. Посмотрим, что случится. Но я чувствую себя гораздо спокойнее, чем в момент травмы».

Недавно Виталий Миколенко завершил восстановление после травмы голеностопа другой ноги.

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Николай Степанюк Источник: Суспильне Спорт
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Boodya
Сподіваюсь обійдеться без травми
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