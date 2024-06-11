11 июня в 19:00 в Кишиневе состоялся товарищеский матч между сборными Молдовы и Украины.

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Команда Сергея Реброва ведут подготовку к старту на Евро-2024, которое пройдет на полях Германии. Спарринг в Кишиневе – последний перед ЧЕ-2024.

В первом тайме голы забили Роман Яремчук и Виктор Цыганков, а во второй половине игры отличились Артем Довбик и Георгий Судаков.

Ранее сине-желтые сыграли вничью против команды Германии (0:0) и уступила сборной Польши в Варшаве (1:3).

На Евро-2024 соперниками Украины в группе будут команды Румынии, Словакии и Бельгии.

Товарищеский матч

11 июня, Кишинев (Молдова)

Молдова – Украина – 0:4

Голы: Яремчук, 2, Цыганков, 43, Довбик, 49, Судаков, 55

Видео голов и обзор матча

ГОЛ! 0:1. Роман Яремчук, 2 мин.

ГОЛ! 0:2. Виктор Цыганков, 43 мин.

ГОЛ! 0:3. Артем Довбик, 49 мин.

ГОЛ! 0:4. Георгий Судаков, 55 мин.