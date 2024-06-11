Молдова – Украина – 0:4. Репетиция перед Евро-2024. Видео голов и обзор
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11 июня в 19:00 в Кишиневе состоялся товарищеский матч между сборными Молдовы и Украины.
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Команда Сергея Реброва ведут подготовку к старту на Евро-2024, которое пройдет на полях Германии. Спарринг в Кишиневе – последний перед ЧЕ-2024.
В первом тайме голы забили Роман Яремчук и Виктор Цыганков, а во второй половине игры отличились Артем Довбик и Георгий Судаков.
Ранее сине-желтые сыграли вничью против команды Германии (0:0) и уступила сборной Польши в Варшаве (1:3).
На Евро-2024 соперниками Украины в группе будут команды Румынии, Словакии и Бельгии.
Товарищеский матч
11 июня, Кишинев (Молдова)
Молдова – Украина – 0:4
Голы: Яремчук, 2, Цыганков, 43, Довбик, 49, Судаков, 55
Видео голов и обзор матча
ГОЛ! 0:1. Роман Яремчук, 2 мин.
ГОЛ! 0:2. Виктор Цыганков, 43 мин.
ГОЛ! 0:3. Артем Довбик, 49 мин.
ГОЛ! 0:4. Георгий Судаков, 55 мин.
События матча
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