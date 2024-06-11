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Товарищеские матчи
Молдова
11.06.2024 19:00 – FT 0 : 4
УКРАИНА
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Чемпионат Европы
11 июня 2024, 20:59 | Обновлено 11 июня 2024, 21:55
5928
45

Разгром с травмой лидера защиты. Украина не заметила сопротивление Молдовы

Команда Реброва едет на Евро-2024 в хорошем настроении

11 июня 2024, 20:59 | Обновлено 11 июня 2024, 21:55
5928
45
Разгром с травмой лидера защиты. Украина не заметила сопротивление Молдовы
УАФ

Сборная Украины провела заключительный товарищеский поединок в рамках подготовки к чемпионату Европы. Первый спарринг «сине-желтые» завершили с приемлемым результатом, ведь им удалось сыграть вничью с хозяевами Евро-2024 и одними из главных фаворитов предстоящего турнира. Товарищеская встреча с поляками оставила немало вопросов, в первую очередь связанных с неуверенной игрой в обороне: за 30 минут первого тайма украинцы пропустили три мяча. Сборная Молдовы по всем параметрам выглядела наименее статусным соперником нашей команды в преддверии континентального первенства. Соперник этот, возможно, не был идеальным для генеральной репетиции, но в противостоянии с молдаванами вполне можно было апробировать какие-нибудь задумки и тактические новшества.

Рискнем предположить, что стартовый состав нашей команды на сегодняшний поединок максимально приближен к тому, который выйдет на стартовый матч «сине-желтых» на Евро. Место в воротах занял Лунин, на флангах обороны расположились Миколенко (слева) и Конопля (справа), в центре защитной линии – Матвиенко и Забарный. Центр поля тренерский штаб «сине-желтых» отдал в распоряжение Степаненко, Шапаренко и Судакова. На краях атаки вышли Мудрик и Цыганков, а центрфорвардом с первых минут действовал Яремчук.

После стартового свистка украинцы взяли мяч под контроль, а молдаване сконцентрировали большие силы на своей половине поля. И уже на второй минуте «сине-желтые» отправили первый мяч в ворота соперников. Неуверенная игра Бабогло, который свою футбольную карьеру проводит в нашей стране (на данный момент защитник выступает за львовские «Карпаты»), позволила Яремчуку добраться до мяча и нанести точный удар. Таким образом Роман забил свой 15-й гол в составе национальной команды и по этому показателю сравнялся с главным тренером сборной Украины Сергеем Ребровым.

Забив быстрый гол, «сине-желтые» продолжили владеть преимуществом, пытаясь найти свободные зоны у штрафной Молдовы. Подопечные Сергея Клещенко не без труда справлялись с быстрыми комбинациями украинцев, но какое-то время умело обороняли свои ворота. Свой следующий голевой момент гости создали в ходе проведения контратаки, что немного парадоксально выглядело по такой игре. Выпад украинцев с острого угла завершал Яремчук, и голкипер молдаван Райлян сыграл надежно. А вскоре Яремчук ассистировал Цыганкову, который из хорошей позиции пробил слишком неточно.

В середине первого тайма произошел очень неприятный для нас эпизод. Миколенко оказался на газоне и был вынужден обратиться за помощью медиков. Защитник вернулся на поле, а через мгновение, выбивая мяч, снова ощутил болевые ощущения, рухнув на траву. Стало очевидным, что Миколенко не сможет продолжить встречу, и вместо него в игру вступил Зинченко.

Ближе к перерыву молдаване осмелели и провели несколько довольно острых атак, которые, впрочем, не завершались ударами по нашим воротам. А «сине-желтые» еще в первой половине встречи удвоили свое преимущество. Эффектная комбинация нашей команды завершилась точным ударом из центра штрафной соперников от Цыганкова, которому ассистировал Судаков.

Второй тайм начался так же, как и сама встреча – с забитого мяча в ворота Молдовы. После вертикальной передачи Судакова Довбик, который в перерыве заменил Яремчука, с острого угла нанес точный удар. Вскоре Райлян выручил свою команду, отбив удар Мудрика и добивание в исполнении Конопли. На этом проблемы для хозяев не закончились. Обыгравшись с Довбиком, Судаков к двум ассистам добавил результативный удар, увеличив преимущество сборной Украины.

Добившись внушительной разницы в счете, украинцы сбавили обороты и позволили немного поатаковать соперникам. Но у молдаван не получалась конструктивная игра и обострить ситуацию у наших ворот они долго не могли. И все же, Лунину пришлось демонстрировать реакцию после удара Постолаки из угла штрафной. Был момент и у Клещенко-младшего, который после скидки партнера из центра нашей штрафной не попал в цель. А перед финальным свистком Бабогло головой пробил рядом со штангой.

Сборная Украины одержала крупную победу и продолжит подготовку к чемпионату Европы.

Фото – УАФ

Товарищеский матч.

Молдова – Украина - 0:4

Голы: Яремчук, 2, Цыганков, 43, Довбик, 49, Судаков, 54

Предупреждения: Ярмоленко, 73, Конопля, 84

Молдова: Райлян – Рябчук, Посмак (Мудрак, 61), Бабогло, Кречун, Кожокару – Ионицэ (Постолаки, 46), Рацэ (Богачук, 78) – Дамашкан (Каймаков, 46), Николаеску (Клещенко, 46), Моцпан (Штынэ, 46).

Украина: Лунин – Миколенко (Зинченко, 30), Матвиенко, Забарный, Конопля – Шапаренко (Малиновский, 78), Судаков, Степаненко (Бражко, 68) – Мудрик (Зубков, 69), Яремчук (Довбик, 46), Цыганков (Ярмоленко, 69).

Арбитр: Андрей Кивулете (Молдова).

Стадион: «Зимбру» (Кишинёв, Молдова).

Удары (в створ): 9 (2) – 15 (8)
Угловые: 5 – 3
Оффсайды: 1 – 1.

МОЛДОВА - УКРАИНА. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 30°C

События матча

55’
ГОЛ ! Мяч забил Георгий Судаков (УКРАИНА).
49’
ГОЛ ! Мяч забил Артем Довбик (УКРАИНА).
43’
ГОЛ ! Мяч забил Виктор Цыганков (УКРАИНА).
2’
ГОЛ ! Мяч забил Роман Яремчук (УКРАИНА).
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товарищеские матчи сборная Украины по футболу сборная Молдовы по футболу Молдова - Украина Евро-2024 отчеты
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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Комментарии 45
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Helowin.td
Та пофіг на цей результат.Головне ,щоб з Миколенком було все гаразд
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+13
Показать Скрыть 3 ответа
New Zealander
Як поляки за два матчі з Молдовою узяли з ними лише одне очко? В голові не вкладається
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+9
Показать Скрыть 1 ответ
OtsoCity
Молодці впевнено, Миколенко шкода😪
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+5
Лига
Отлично потренировались над молдовашками костоломами, на изи выиграли,  все молодцы, ну Судаков настоящий лев матча и топчик гол+2 голевых, мыколе здоровья, ждём евро 
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+5
Remark
Миколенко шкода, але його можна замінити Зінченко. Тому це не зовсім критично.
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+3
Показать Скрыть 2 ответа
George1
Ярмоленко шизоидно повел себя, мог получить и красную на ровном месте, а он капитан как не как 
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+3
C.Пеклов
Нормально,солідно,впевнено.Тільки Луніна треба було ставити з Польщею.
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+3
v2341770
По конкретному матчу, враховуючи стан суперника - все ОК. А якщо аналізувати за 3 матчі то стан збірної - не дуже.Команда дуже непереконливо виглядає у позиційних атаках, таке враження що команда володіючи м"ячем не знає що з ним робити, адже ніхто себе не пропонує, щодо  швидких забігань  у карний майданчик  взагалі "0". Обмаль ударів по воротах суперника, тому що мостять м"яч собі під удар, а в інших збірних б"ють у дотик. Ну і командна швидкість - все дуже повільно, в команді відсутні швидкісні футболісти тобто "моторів" не вистачає, адже Мудрика навчили швидко бігати, а ось швидко бігати з м"ячем - ні.
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+2
George1
Не играли Бондарь, Бущан, Сидорчук, Тымчик и игра появилась и выиграли
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+2
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Pavel_i_CO
Результат цього товарняка відходить на третій план, через травму Миколенко. Він дуже потрібен на Євро. Без Віталія буде біда на фланзі
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+2
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rizzo
Який вбіса автор голу Ц..ганков? Має бути Циганков, а не кацапською розкладкою
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+1
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Boodya
Сподіваюсь всі задумки було відшліфовано, залишилось ще 6 днів тактики і тренувань.
Миколенку скорішого відновлення, він нам потрібен
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+1
TarasTaras94
Суха нічия з німцями вболівальникам не сподобалась, поразка від Польщі ясно що теж ні, але і тут щось їм не так. Непогано зіграли, із негативу лише авжеж травма Миколенка, дуже сподіваємося що це щось легке 
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0
tired
Замін на фланги в нас просто немає.
Замість Ярмоленко справа краще вже Зубкова випускати, він хоч з Коноплею та й Судаковим зіграний.
А от зліва, якщо в Мудрика не піде як сьогодні, колись грав навіть Яремчук.
Не супер, але каші не зіпсував. До того ж ще один "гренадер" при стандартах.
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0
Legenda
Легендарная победа
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0
Helowin.td
Я одного не розумію,нащо було Миколенка випускати в другий раз після підкату.Було вже видно,що щось не те.Тут серйозний провтик Реброва 
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0
inspekcha85
Не подскажете группу отбора на ЧМ и где он будет проходить?Дякую.
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0
OtsoCity
Куди сховався бовдур під нікнеймом шпрот puma, коханка його bodya вже всрався на сайті
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-1
C.Пеклов
З тих,хто вийшов на заміну,позитивно можна оцінити тільки Довбика й мабуть Зінченка,решту-ні
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-1
MrStepanovM .
зайвий товарняк...та й результат надто гарний, аби не розхолодив
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-1
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