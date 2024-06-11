Во вторник, 11-го июня, состоится товарищеский матч, в котором сразятся Молдова и Украина. Матч пройдет в Кишинёве (Молдова), на поле стадиона «Зимбру», начало в 19:00.

Еще один контрольный поединок – и едем на чемпионат Европы-2024 в Германию. Там мы стартуем игрой против Румынии, поэтому почему бы и не провести встречу с очень близкой ей по духу Молдовой. Но не по уровню игроков, очевидно. Однако Сергею Реброву уже пора наигрывать костяк на предстоящий турнир, так как в играх против Германии (0:0) и Польши (3:1) мы видели уж слишком много экспериментов.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Молдова – Украина, за которой можно следить в украинской версии сайта.