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Молдова
11.06.2024 19:00 - : -
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11 июня 2024, 01:17 | Обновлено 11 июня 2024, 01:18
29
0

Молдова – Украина. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией товарищеского матча

11 июня 2024, 01:17 | Обновлено 11 июня 2024, 01:18
29
0
Молдова – Украина. Текстовая трансляция матча

Во вторник, 11-го июня, состоится товарищеский матч, в котором сразятся Молдова и Украина. Матч пройдет в Кишинёве (Молдова), на поле стадиона «Зимбру», начало в 19:00.

Еще один контрольный поединок – и едем на чемпионат Европы-2024 в Германию. Там мы стартуем игрой против Румынии, поэтому почему бы и не провести встречу с очень близкой ей по духу Молдовой. Но не по уровню игроков, очевидно. Однако Сергею Реброву уже пора наигрывать костяк на предстоящий турнир, так как в играх против Германии (0:0) и Польши (3:1) мы видели уж слишком много экспериментов.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Молдова – Украина, за которой можно следить в украинской версии сайта.

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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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