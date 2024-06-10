11 июня на стадионе «Зимбру» в Кишиневе сборная Украины встретится с хозяевами арены – сборной Молдовы. Поединок начнется в 19.00 по киевскому времени. Этот матч станет последним контрольным поединком для «сине-желтых» перед стартом на Евро-2024.

Молдова

Сборная Молдовы не попала на чемпионат Европы. В своей отборочной группе на Евро-2024 наши соседи заняли четвертое место, опередив лишь сборную Фарерских островов.

С другой стороны, молдоване лишь на одно очко отстали от национальной команды Польши, которая финишировала на третьем месте. Примечательно, что в том отборе Молдова не проиграла Польше: дома победила, а на выезде сыграла вничью.

Вообще в той квалификации подопечные Сергея Клещенко (возглавляет национальную команду с 2021 года) – одного из лучших игроков в истории молдовской сборной – выступили достойно. Несмотря на невысокий итоговый результат, наши соседи проиграли лишь дважды – на выезде Албании и Чехии. В родных стенах Молдова не проигрывала.

Неплохо Молдова проводит и товарищеские поединки. В частности, команда не проиграла сборной Австрии – участнику Евро-2024. Была зафиксирована ничья 1:1.

А перед игрой с подопечными Сергея Реброва подопечные Сергея Клещенко провели домашний контрольный поединок против сборной Кипра. И победили – 3:2. По словам главного тренера киприотов Темури Кецбая, «молдоване творили чудеса на футбольном поле».

Кстати, цвета сборной Молдовы защищает оборонец «Карпат» Бабогло, который наверняка выйдет в основе команды Клещенко и на игру против сборной Украины.

Украина

Для сборной Украины спарринг против Молдовы станет третьим и последним контрольным поединком перед Евро-2024.

В двух предыдущих спаррингах подопечные Реброва выступили неудачно. В первой игре «сине-желтые» сыграли в нулевую ничью со сборной Германии, а во второй – уступили полякам 1:3.

В этих матчах наш тренерский штаб задействовал разные составы. И это вполне логично, ведь Ребров пытается не только определить оптимальный состав, но и увидеть в деле практически всех игроков, вызванных в сборную.

Следует отметить, что шансом – проявить себя – воспользовались не все. Это в первую очередь касается тех игроков, которые сыграли против сборной Польши.

Однако большой трагедии с ощутимого поражения от «Кадры» Ребров не делает. Дескать, на то и нужны товарищеские поединки, чтобы экспериментировать и ошибаться.

После окончания поединка против сборной Польши наша национальная команда осталась в Варшаве и продолжила подготовку к контрольному спаррингу против Молдовы. «Сине-желтые» занимались на стадионе спортивного клуба «Звар», где часто готовится сборная Польши.

В тренировочном занятии приняли участие все 26 футболистов сборной. Основной акцент в работе главный тренер сборной Украины Ребров сделал на отработку действий во время стандартных ситуаций. Оно и неудивительно, ведь стандарты стали настоящим бичом для нашей команды в игре против поляков.

В понедельник утром наша делегация чартерным рейсом из Варшавы прибыла в Кишинев. Вечером сборная Украины проведет тренировку на стадионе «Зимбру».

На следующий день после матча с Молдовой делегация сборной Украины возьмет курс на немецкий Висбаден – именно этот городок на время проведения Евро станет для нашей команды местом постоянной дислокации.

История противостояний

Предстоящий поединок станет для оппонентов шестой дуэлью. На данный момент ощутимый перевес на стороне украинской сборной: «сине-желтые» выиграли три матча, еще две встречи завершились вничью. Два матча из предыдущего «реестра» были сыграны в рамках отбора на ЧМ-2014, остальные – товарищеские поединки.

Прогноз

Время экспериментов для сборной Украины закончилось. Пора наигрывать основной состав. Тех, кто сыграет в стартовом поединке Евро-2024 – против сборной Румынии. Неудивительно, что последним нашим оппонентом перед дебютом на ЧЕ-2024 будут именно молдоване: эта команда в общих чертах похожа на румынскую сборную.

Поэтому на кону матча для гостей – внесение окончательных коррективов в стартовый состав команды. Это будет генеральная репетиция для команды Реброва накануне старта на Евро. А репетицию, тем более генеральную, запороть нельзя.

Хотя назвать молдован слабым оппонентом не получится при всем желании. Команда весьма успешно выступает в родных стенах, о чем было упомянуто выше.

Тем не менее, рискнем предположить, что именно гости одержат победу. Предположим, что 2:1.

Ориентировочные составы:

Молдова: Кристиан, Крачун, Бабагло, Посмак, Ревенко, Кожокари, Рацэ, Ионицэ, Каймаков, Моцпан, Николэеску

Украина: Лунин, Конопля, Матвиенко, Забарный, Миколенко, Степаненко, Зинченко, Судаков, Цыганков, Мудрик, Довбик.

11 июня, вторник