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Товарищеские матчи
Молдова
11.06.2024 19:00 – FT 0 : 4
УКРАИНА
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Чемпионат Европы
11 июня 2024, 23:59 |
926
3

РЕБРОВ: «Ошибки всегда есть, для этого мы и проводим такие матчи»

Наставник сборной Украины подвел итоги поединка против Молдовы

11 июня 2024, 23:59 |
926
3
РЕБРОВ: «Ошибки всегда есть, для этого мы и проводим такие матчи»
УАФ

Главный тренер национальной сборной Украины Сергей Ребров подвел итоги товарищеского матча с командой Молдовы, который завершился победой сине-желтых (4:0).

– Довольны ли вы игрой своей команды? Есть ли какие ошибки, которые в будущем нужно ликвидировать?

– Ошибки есть всегда, мы для этого и проводим такие матчи. Нет разницы – победили мы или проиграли, очень важно проанализировать игру. Я уверен, что этот счет позволит сборной спокойно готовиться к Евро.

Это была последняя игра перед финальным турниром. Наши игроки понимали, что нужно дать темп. Молдова не была слабой сегодня, пыталась показать себя как можно лучше. Но мы доминировали в первом тайме, скорый гол добавил нам уверенности.

– Помогла ли эта игра вам подготовиться к Евро-2024?

– Это важная игра для нас. Понимаю, что футболисты сборной Молдовы проводили последний матч перед отпуском. Мы удовлетворены тем, что сыграли против первого состава соперника, получили возможность подготовиться. Мы рады сыграть в Молдове. Конечно, все матчи, которые мы провели, помогли нам подготовиться.

– Каково состояние Виталия Николенко?

– Мне сказали, что ему уже сделали МРТ. Как я понимаю, все не так ужасно. Будем надеяться, а завтра сделают еще одно обследование. Я немного успокоился, потому что мне сказали, что нет ничего страшного.

– Вы выбирали соперника по спаррингу, обращая внимание на то, что Молдова по стилю игры может походить на Румынию?

– Когда мы выбирали эти встречи, то искали соперников. Мы благодарны за то, что Молдова согласилась сыграть. Мы совершенно так не считали. Молдова – независимая страна, не нужно сравнивать ее с Румынией.

– Готова ли ваша команда к матчу с Румынией? Мы увидели последние три игры, которые завершились с разным результатом…

– Я доволен, что мы провели три спарринга, посмотрим, как себя чувствует Миколенко. Игроки за счет матчей набирают оптимальную форму. У нас еще есть неделя тренировочного процесса, будем готовиться.

– Каким результатом на чемпионате Европы вы будете довольны?

– Что-то прогнозировать должны болельщики, а мы должны сконцентрироваться на каждом матче. Сейчас будем готовиться к серьезной игре с Румынией.

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Николай Степанюк Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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Комментарии 3
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antt
Минулого разу тренер сказав що товаристькі матчі є для помилок. Напевне було дуже багато, тому цього разу виразився трохи ближче до того що мав на увазі. Чи мається на увазі коли говорять про помилки в товарняках. Вони там можуть бути, вони проводяться для їх виявлення  і запобігання в грі команди, і вони не мають особливих негативних наслідків
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Первый Среди Равных
Головна помилка збірної - це ти. 
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