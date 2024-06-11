Чемпионат Европы11 июня 2024, 19:40 | Обновлено 11 июня 2024, 19:46
2347
8
Миколенко получил травму в матче сборной Украины
Еще одно повреждение основного игрока сборной
11 июня 2024, 19:40 | Обновлено 11 июня 2024, 19:46
2347
8
На 30-й минуте контрольного матча между Молдовой и Украиной травму получил защитник украинской национальной команды Виталий Миколенко.
Игрок «Эвертона из-за проблем с ногой сперва покинул пределы поля, затем вернулся, но после еще одного эпизода упал на поле и не смог продолжить матч.
Миколенко из-за серьезной травмы пропустил последнюю часть сезона АПЛ, но успел восстановиться до Евро-2024 – футболист отыграл 45 минут в матче с Польшей.
Вместо Миколенко вышел Александр Зинченко.
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Комментарии 8
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Там не было какого то особенно фола на нём, просто жестковатый подкат. Видно что он ещё не восстановился. Будем надеяться что восстановится, но возможно стоит взять Вивчаренко.
Циганкова треба міняти, а то ще його зламають в непотрібному товарняку, а ярмола не тягне 90 хв грати!
Ребров винен. Була інфа, що Миколенко може пропустити Євро через проблеми зі здоров'ям. Отже, треба було його берегти, тим більше, що рівноцінної заміни немає. Соболя не викликали.
Тому що ці товарняки нахуй нікому не потрібні
Шкода, але Микола мимо Євро. Треба когось довизивати, скоріш за все Соболя, або грати з Зінченком, тоді в центр визивати Піхальонка
Дуже прикра травма, здоров'я Віталію!
Колись за два роки тричі підворачував собі гомілкостоп. Закінчилося це лише коли дав цьому суглобу спокій на цілий рік. Миколенко занадто завзятий. Ребров цього не розуміє.
На уколах Евро отыграет
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