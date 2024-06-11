Миколенко получил травму в матче сборной Украины

На 30-й минуте контрольного матча между Молдовой и Украиной травму получил защитник украинской национальной команды Виталий Миколенко.

Игрок «Эвертона из-за проблем с ногой сперва покинул пределы поля, затем вернулся, но после еще одного эпизода упал на поле и не смог продолжить матч.

Миколенко из-за серьезной травмы пропустил последнюю часть сезона АПЛ, но успел восстановиться до Евро-2024 – футболист отыграл 45 минут в матче с Польшей.

Вместо Миколенко вышел Александр Зинченко.