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  4. Миколенко получил травму в матче сборной Украины
Чемпионат Европы
11 июня 2024, 19:40 | Обновлено 11 июня 2024, 19:46
2347
8

Миколенко получил травму в матче сборной Украины

Еще одно повреждение основного игрока сборной

11 июня 2024, 19:40 | Обновлено 11 июня 2024, 19:46
2347
8
Миколенко получил травму в матче сборной Украины
Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Миколенко

На 30-й минуте контрольного матча между Молдовой и Украиной травму получил защитник украинской национальной команды Виталий Миколенко.

Игрок «Эвертона из-за проблем с ногой сперва покинул пределы поля, затем вернулся, но после еще одного эпизода упал на поле и не смог продолжить матч.

Миколенко из-за серьезной травмы пропустил последнюю часть сезона АПЛ, но успел восстановиться до Евро-2024 – футболист отыграл 45 минут в матче с Польшей.

Вместо Миколенко вышел Александр Зинченко.

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Виталий Миколенко сборная Украины по футболу травма Молдова - Украина Евро-2024
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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Комментарии 8
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TolsTIyELF
Там не было какого то особенно фола на нём, просто жестковатый подкат. Видно что он ещё не восстановился. Будем надеяться что восстановится, но возможно стоит взять Вивчаренко. 
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+1
fifa2020
Циганкова треба міняти, а то ще його зламають в непотрібному товарняку, а ярмола не тягне 90 хв грати!
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+1
turist86
Ребров винен. Була інфа, що Миколенко може пропустити Євро через проблеми зі здоров'ям. Отже, треба було його берегти, тим більше, що рівноцінної заміни немає. Соболя не викликали.
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+1
Ярослав 999
Тому що ці товарняки нахуй нікому не потрібні
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+1
vitaha33
Шкода, але Микола мимо Євро. Треба когось довизивати, скоріш за все Соболя, або грати з Зінченком, тоді в центр визивати Піхальонка
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0
Макс Максов
Дуже прикра травма, здоров'я Віталію!
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0
Mac_Gyver
Колись за два роки тричі підворачував собі гомілкостоп. Закінчилося це лише коли дав цьому суглобу спокій на цілий рік. Миколенко занадто завзятий. Ребров цього не розуміє.
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0
naverland
На уколах Евро отыграет
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-1
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