Стадионы Евро-2024 и все, что о них нужно знать накануне старта турнира

14 июня в Германии стартует 17-й по счету розыгрыш чемпионата Европы по футболу. Континентальное первенство, на которое, напомним, квалифицировалась и национальная сборная Украины, будет радовать болельщиков интригой и зрелищем на протяжении одного месяца, а 14 июля мы все узнаем имя сильнейшей команды Европы на следующие четыре года.

Матчи Евро-2024 будут проведены на десяти стадионах в десяти разных городах Германии. Собственно, сегодня об этих спортивных сооружениях более детально речь и пойдет…

Ред Булл Арена (Лейпциг Штадиум)*

Город: Лейпциг

Вместимость: 40000 зрителей (по данным uefa.com)

Getty Images/Global Images Ukraine

* здесь и далее в скобках указано название стадиона, которое используется в официальных документах УЕФА на период проведения Евро-2024. Ограничения связаны с правилами спонсорства

«Ред Булл Арена», расположенная в Лейпциге, является наименьшим с точки зрения болельщицкой вместимости стадионом Евро-2024. При этом стадион остается крупнейшим в восточной Германии и является домашним для клуба Бундеслиги «РБ Лейпциг».

С 1956 года на месте, где сейчас располагается «Ред Булл Арена», находился 100-тысячный Центральный стадион города Лейпциг, который в середине 90-х годов перестал использоваться и начал чрезмерно дорого обходиться городской казне. По этой причине власти приняли решение о сносе старой арены и строительстве на ее месте нового современного и чисто футбольного стадиона.

Возведение «Ред Булл Арены» происходило с 2000 по 2004 годы. В 2006-м здесь были сыграны четыре матча групповой стадии чемпионата мира (в том числе матч Испания – Украина, который завершился фиаско «сине-желтых» со счетом 0:4), а также поединок 1/8 финала между Аргентиной и Мексикой (2:1 в дополнительное время).

В настоящий момент фактическим владельцем арены является компания Red Bull GmbH, которой принадлежит доля в 94%. Остальными 6% владеет непосредственно «РБ Лейпциг», однако его ключевым акционером (99%), в свою очередь, является все та же австрийская Red Bull GmbH, производящая энергетические напитки.

На Евро-2024 «Ред Булл Арена» примет следующие матчи:

Дата Время Стадия Матч 18 июня 22:00 группа F Португалия – Чехия 21 июня 22:00 группа D Нидерланды – Франция 24 июня 22:00 группа B Хорватия – Италия 2 июля 22:00 1/8 финала 1 место (D) – 2 место (F)

Рейн Энерги (Кельн Штадиум)

Город: Кельн

Вместимость: 43000 зрителей (по данным uefa.com)

Getty Images/Global Images Ukraine

«Рейн Энерги» расположен в Кельне и является домашней ареной для одноименного профессионального футбольного клуба, который по итогам сезона-2023/24 не сумел сберечь прописку в Бундеслиге. «Козлы» финишировали 17-ми, и в следующем чемпионате Германии будут выступать во втором дивизионе.

Современный стадион, который сейчас носит название «Рейн Энерги», был введен в эксплуатацию в 2004 году, однако его возвели на месте двух предыдущих арен, носивших одинаковое название – «Мюнгерсдорфер». Те, в свою очередь, возводились на земле, где ранее располагались укрепления города Кельна, которые были снесены в соответствии с Версальским мирным договором 1919 года.

Фактическим владельцем «Рейн Энерги» является компания Kölner Sportstätten, являющаяся дочерней для муниципальных властей Кельна и занимающаяся управлением многочисленными спортивными объектами этого города.

В 2006 году «Рейн Энерги» принимал четыре матча групповой стадии чемпионата мира, а также один поединок 1/8 финала. Последний является памятным для всех болельщиков сборной Украины, так как речь идет об игре «сине-желтых» против Швейцарии, которая завершилась ничьей (0:0) в основное и дополнительное время и лишь в серии пенальти украинцы вырвали победу (3:0), во многом благодаря феноменальной работе на линии Александра Шовковского.

На Евро-2024 «Рейн Энерги» примет следующие матчи:

Дата Время Стадия Матч 15 июня 16:00 группа А Венгрия – Швейцария 19 июня 22:00 группа А Шотландия – Швейцария 22 июня 22:00 группа Е Бельгия – Румыния 25 июня 22:00 группа С Англия – Словения 30 июня 22:00 1/8 финала 1 место (В) – 3 место (A/D/E/F)

Меркур Шпиль-Арена (Дюссельдорф Арена)

Город: Дюссельдорф

Вместимость: 47000 зрителей (по данным uefa.com)

Getty Images/Global Images Ukraine

«Меркур Шпиль-Арена», как и большинство стадионов профессиональных клубов Германии первой и второй Бундеслиги, является достаточно современным сооружением. Она расположена в Дюссельдорфе, и домашние матчи здесь проводит местная «Фортуна», которая по итогам сезона-2023/24 заняла третье место во второй Бундеслиге. Последнее обстоятельство позволило команде сыграть переходные матчи за право выступать в первой Бундеслиге с «Бохумом», однако после убедительной и феерической гостевой победы (3:0) внезапно «Фортуна» потерпела шокирующее поражение с таким же счетом дома, а затем и уступила сопернику в серии пенальти, не сумев завоевать повышение в классе. По этой причине и в следующем сезоне на «Меркур Шпиль-Арене» будут проходить матчи лишь второго дивизиона…

Строительство «Меркур Шпиль-Арены» было начато в 2002 году на месте прежнего стадиона, который носил название «Рейнштадион» и функционировал с 1926 года. В 2004 году новый стадион в Дюссельдорфе был принят в эксплуатацию, причем это сооружение может похвастаться раздвижной крышей, позволяющей проводить спортивные и другие развлекательные мероприятия в любое время года и при любых погодных условиях.

«Меркур Шпиль-Арена» является собственностью муниципальных властей, а на ее возведение ушло 218 миллионов евро. На момент начала и ведения строительства власти Дюссельдорфа всерьез критиковали за такие затраты, так как местная «Фортуна» играла лишь в четвертом по силе дивизионе тамошней системы футбольных лиг. Однако у руководства города были надежды, что стадион будет востребован в процессе проведения финальной части ЧМ-2006 и, возможно, даже сможет принять Олимпийские игры-2012. В конечном итоге, заявка Дюссельдорфа провалилась и в аспекте ЧМ-2006, и в плане проведения Олимпиады, за что критики на местные власти вылилось еще больше…

Интересно, что в феврале нынешнего года генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин рассказывал, что его клуб планирует договариваться о проведении номинально домашних матчей Лиги чемпионов-2024/25 именно в Дюссельдорфе, для чего потребуется арендовать «Меркур Шпиль-Арену».

На Евро-2024 «Меркур Шпиль-Арена» точно примет один из матчей сборной Украины:

Дата Время Стадия Матч 17 июня 22:00 группа D Австрия – Франция 21 июня 16:00 группа E Словакия – Украина 24 июня 22:00 группа B Албания – Испания 1 июля 19:00 1/8 финала 2 место (D) – 2 место (E) 6 июля 19:00 1/4 финала станет известно позже

Дойче банк Парк (Франкфурт Арена)

Город: Франкфурт-на-Майне

Вместимость: 47000 зрителей (по данным uefa.com)

Getty Images/Global Images Ukraine

«Дойче банк Парк» располагается в городе Франфурт-на-Майне, является домашней ареной для местного «Айнтрахта», играющего в Бундеслиге, а также имеет еще одно достаточно известное в болельщицких кругах название – «Вальдштадион».

Современный стадион, обладающий также раздвижной крышей, был спроектирован в 2000 году, а его строительство длилось с 2002 по 2005 годы. Фактически «Дойче банк Парк» располагается на одном и том же месте, что и три предыдущих стадиона. Масштабное строительство новой арены осуществлялось поэтапно – трибуна за трибуной, причем в перерывах, когда на арене проводились футбольные поединки. По этой причине официально строительство называется реновацией, хотя по факту речь идет о возведении совершенно нового стадиона, причем чисто футбольного, хотя три предыдущих сооружения имели легкоатлетические дорожки. На работы, как сообщалось, было затрачено около 188 миллионов евро.

Владельцем «Дойче банк Парк» является муниципальное общество Sportpark Stadion Frankfurt am Main Gesellschaft für Projektentwicklungen. Основным арендатором с 1 июля 2020 года является «Айнтрахт», у которого имеется соответствующее соглашение с местными властями сроком на 15 лет.

Стадион строился специально к матчам финальной части ЧМ-2006. На том мундиале здесь прошло четыре поединка групповой стадии, а также четвертьфинал между Бразилией и Францией, победу в котором добыли европейцы (1:0). На всех пяти поединках фиксировался абсолютный аншлаг – 48 тысяч зрителей.

На Евро-2024 «Дойче банк Парк» примет следующие матчи:

Дата Время Стадия Матч 17 июня 19:00 группа E Бельгия – Словакия 21 июня 16:00 группа C Дания – Англия 24 июня 22:00 группа A Швейцария – Германия 1 июля 19:00 группа E Словакия – Румыния 6 июля 19:00 1/8 финала 1 место (F) – 3 место (A/B/C)

Фелтинс-Арена (Арена АуфШальке)

Город: Гельзенкирхен

Вместимость: 50000 зрителей (по данным uefa.com)

Getty Images/Global Images Ukraine

«Фелтинс-Арена» расположена в Гельзенкирхене и является домашним стадионом для «Шальке», который в сезоне-2023/24 играл во второй Бундеслиге, где занял итоговую десятую позицию.

Этот стадион возводился в период с 1998 по 2001 годы и является первым в Германии, строительство которого на 100% было профинансировано из частных источников. Общие затраты на строительство составили 191 миллион евро. При этом «Фелтинс-Арена» может похвастаться не только раздвижной крышей, но и выдвижным полем, которое в течение четырех часов перемещается на улицу, проходя под юго-западной трибуной, что обеспечивает как лучшие условия для роста газона, так и его сохранность во время разнообразных не связанных с футболом мероприятий (например, концертов), проходящих на стадионе.

Собственником «Фелтинс-Арены» является профессиональный футбольный клуб «Шальке». Однако в настоящий момент «кобальтовые» испытывают серьезные финансовые проблемы, что вынуждает их рассматривать все варианты по дальнейшему будущему стадиона. В частности, в апреле нынешнего года руководство «Шальке» официально обратилось к «Шахтеру» с предложением рассмотреть возможность аренды «горняками» «Фелтинс-Арены» для проведения там номинально домашних матчей Лиги чемпионов-2024/25. Впоследствии также сообщалось, что боссы «Шальке» могут и вовсе пойти на продажу стадиона, если клуб вылетит из второй Бундеслиги, что сделает дальнейшее обслуживание арены чересчур дорогим для «кобальтовых».

«Фелтинс-Арена» принимала пять матчей финальной части ЧМ-2006. Четыре из них состоялись на стадии группового турнира, а одна игра была проведена в рамках четвертьфинала. В ней Англия и Португалия в основное и дополнительное время сыграли вничью (0:0), после чего в серии пенальти островитяне уступили со счетом 1:3. На всех играх того мундиаля на стадионе фиксировался аншлаг – по 52 тысячи зрителей.

На Евро-2024 «Фелтинс-Арена» примет следующие матчи:

Дата Время Стадия Матч 16 июня 22:00 группа C Сербия – Англия 20 июня 22:00 группа B Испания – Италия 26 июня 22:00 группа F Грузия – Португалия 30 июня 19:00 1/8 финала 1 место (C) – 3 место (D/E/F)

МХП-Арена (Штутгарт Арена)

Город: Штутгарт

Вместимость: 54000 зрителей (по данным uefa.com)

Getty Images/Global Images Ukraine

На «МХП-Арене» свои домашние матчи обычно проводит команда Бундеслиги «Штутгарт», находящаяся, как и сам стадион, в одноименном городе. «Швабы» стали одной из сенсаций (после «Байера», безусловно) сезона-2023/24, когда заняли второе место в турнирной таблице первой Бундеслиги, обойдя на финише «Баварию» на одно очко (73 против 72).

Стадион был построен в 1933 году и с тех пор пережил ряд реконструкций. В частности, в 2008 году было принято решение о преобразовании арены в чисто футбольную, в результате чего с сооружения были убраны легкоатлетические дорожки, а окончательно работы удалось завершить только в 2011-м. В последнее время на «МХП-Арене» проходили перманентные ремонты, целью которых было приведение стадиона к наилучшему состоянию на момент проведения Евро-2024. В частности, был полностью перестроен нижний уровень главной трибуны, построенной в 1974 году, а также были оборудованы дополнительные помещения и площадки, в том числе для людей с ограниченными физическими возможностями. Только на работы по реконструкции, которые длились в 2022-го по март 2024-го ушло 130 миллионов евро.

«МХП-Арена» принадлежит компании Stadion NeckarPark GmbH & Co. KG, 60% которой владеют муниципальные власти города Штутгарт, а остальные 40% являются собственностью футбольного клуба «Штутгарт».

На этом стадионе проводились матчи финальных стадий ЧМ-1974, Евро-1988 и ЧМ-2006. На последнем, в частности, арена приняла четыре поединка групповой стадии, матч 1/8 финала (Англия – Эквадор – 1:0) и поединок за третье место между Германией и Португалией (3:1). На Евро-1988 стадион принимал полуфинальный поединок между СССР и Италией, в котором победу благодаря мячам Литовченко и Протасова добыли подопечные Валерия Лобановского (2:0).

На Евро-2024 «МХП-Арена» точно примет один из матчей сборной Украины:

Дата Время Стадия Матч 16 июня 19:00 группа C Словения – Дания 19 июня 19:00 группа А Германия – Венгрия 23 июня 22:00 группа А Шотландия – Венгрия 26 июня 19:00 группа E Украина – Бельгия 5 июля 19:00 1/4 финала станет известно позже

Фолькспаркштадион

Город: Гамбург

Вместимость: 54000 зрителей (по данным uefa.com)

Getty Images/Global Images Ukraine

«Фолькспаркштадион» расположен в Гамбурге и является домашней ареной для одноименной футбольной команды, переживающей далеко не самый лучший период в истории. Ныне «динозавры» выступают лишь во второй Бундеслиге, где по итогам сезона-2023/24 так и не смогли занять позицию, позволяющую им вернуться в элиту. «Гамбург» финишировал только четвертым, оставшись даже без переходных матчей.

Стадион был открыт в 1953 году, и впоследствии пережил несколько серьезных реконструкций. В частности, в период с 1998 по 2000 годы спортивное сооружение лишилось легкоатлетических дорожек и было фактически наново перестроено, став чисто футбольной ареной, а под ЧМ-2006 и Евро-2024 на арене проводились менее глобальные, но также значимые работы по улучшению инфраструктуры.

Бенефициарным владельцем «Фолькспаркштадиона» является футбольный клуб «Гамбург». Пользуясь этим фактом, «динозавры» в сезоне-2023/24 сдавали свою арену в аренду «Шахтеру», который проводил здесь номинально домашние поединке в рамках Лиги чемпионов и Лиги Европы.

На «Фолькспаркштадион» проходили матчи финальных частей ЧМ-1974, Евро-1988 и ЧМ-2006. На последнем, к слову, арена принимала четыре игры групповой стадии, а также один четвертьфинал – между Италией и Украиной. Та игра, напомним, оказалась абсолютно неудачной для «сине-желтых», потерпевших безоговорочное поражение со счетом 0:3.

На Евро-2024 «Фолькспаркштадион» примет следующие матчи:

Дата Время Стадия Матч 16 июня 16:00 группа D Польша – Нидерланды 19 июня 16:00 группа B Хорватия – Албания 22 июня 16:00 группа F Грузия – Чехия 26 июня 22:00 группа F Чехия – Турция 5 июля 22:00 1/4 финала станет известно позже

Сигнал Идуна Парк (BVB-Штадион)

Город: Дортмунд

Вместимость: 62000 зрителей (по данным uefa.com)

Getty Images/Global Images Ukraine

«Сигнал Идуна Парк», который на Евро-2024 будет функционировать под названием «BVB-Штадион», также известен среди болельщиков как «Вестфаленштадион». Это домашняя арена дортмундской «Боруссии» – одного из топовых клубов немецкой Бундеслиги последних десятилетий, финишировавшего в сезоне-2023/24 на пятой строчке в турнирной таблице.

Стадион был построен в период с 1971 по 1974 годы. Первая серьезная реконструкция с расширением здесь была проведена с 1995 по 1999 годы. В частности, на первом этапе были достроены верхние ярусы на восточной и западной трибунах, а на втором – на северной, в то время как южная была отведена под стоячие места, причем ее общая емкость составила 25 тысяч зрителей. Третий этап реконструкции некоторые специалисты выделяют как вторую самостоятельную, так как он состоялся с 2002 по 2003 годы. Целью было закрыть ранее открытые углы стадиона и тем самым еще больше увеличить его вместимость. Тогда последняя приблизилась к 83 тысячам зрителей, но перед ЧМ-2006 в процессе ремонтных работ она немного снизилась – до нынешних 81365, хотя на международных матчах речь идет чуть менее чем о 66 тысячах (сидячие места).

Изначально собственником стадиона были муниципальные власти города Дортмунд, однако со временем клуб выкупил права на арену, а в 2002 году был вынужден продать его фонду, занимавшемуся объектами недвижимости. Выкупить обратно арену «Боруссия» смогла лишь в 2006-м, благодаря кредиту от Morgan Stanley, который был погашен через два года. Чтобы рассчитаться с долгами клубу, в частности, пришлось пойти на продажу прав на название арены, которая с 2005 до 2031 года будет именоваться «Сигнал Идуна Парк», хотя это не распространяется на турниры, проводимые под юрисдикцией ФИФА и УЕФА.

«Сигнал Идуна Парк» принимал матчи ЧМ-1974 (четыре поединка) и ЧМ-2006 (четыре матча групповой стадии, матч 1/8 финала между Бразилией и Ганой (3:0), а также полуфинал, в котором Германия со счетом 0:2 уступила Италии).

На Евро-2024 «Сигнал Идуна Парк» примет следующие матчи:

Дата Время Стадия Матч 15 июня 22:00 группа B Италия – Албания 18 июня 19:00 группа F Турция – Грузия 22 июня 19:00 группа F Турция – Португалия 25 июня 19:00 группа D Франция – Польша 29 июня 22:00 1/8 финала 1 место (А) – 2 место (С) 10 июля 22:00 1/2 финала станет известно позже

Альянц Арена (Арена Мюнхен)

Город: Мюнхен

Вместимость: 66000 зрителей (по данным uefa.com)

Getty Images/Global Images Ukraine

«Альянц Арена» расположена в Мюнхене и является домашней для тамошней «Баварии» - наиболее титулованного клуба немецкого футбола. Ранее на стадионе свои домашние матчи также проводил «Мюнхен 1860», однако с 2017 года эта команда выступает на другом, менее современном и статусном, стадионе.

Строительство «Альянц Арены» было начато в октябре 2002 года, а открытие стадиона состоялось в мае 2005-го. Впоследствии спортивное сооружение пережило ряд незначительных реконструкций, целью которых, как правило, являлось небольшое повышение вместимости арены.

Изначально владельцами «Альянц Арены» в равных долях являлись «Бавария» и «Мюнхен 1860». Однако впоследствии «шестидесятники» из-за финансовых проблем были вынуждены продать всю свою долю соседям за 11 миллионов евро. При этом, стороны договорились, что за «Мюнхеном 1860» останется опцион на четыре года на обратный выкуп своей доли, от которого этот клуб со временем отказался.

На «Альянц Арене» проходили матчи финальных стадий ЧМ-2006 и Евро-2020. В рамках мирового мундиаля стадион принял четыре поединка групповой стадии, а также матч 1/8 финала (Германия – Швеция – 2:0) и полуфинал (Португалия – Франция – 0:1). На общеевропейском турнире в 2021 году (Евро-2020, напомним, был сдвинут по времени на год из-за пандемии Covid-19) на арене состоялось четыре поединка (все матчи группы F, а также четвертьфинал между Бельгией и Италией, который завершился со счетом 1:2).

На Евро-2024 «Альянц Арена» точно примет один из матчей сборной Украины:

Дата Время Стадия Матч 14 июня 22:00 группа A Германия – Шотландия 17 июня 16:00 группа E Румыния – Украина 20 июня 16:00 группа C Словения – Сербия 25 июня 22:00 группа C Дания – Сербия 2 июля 19:00 1/8 финала 1 место (E) – 3 место (A/B/C/D) 7 июля 22:00 1/2 финала станет известно позже

Олимпиаштадион

Город: Берлин

Вместимость: 71000 зрителей (по данным uefa.com)

Getty Images/Global Images Ukraine

Берлинский «Олимпиаштадион» – это стадион с огромной историей и традициями. На сегодняшний день основным арендатором арены является «Герта», впрочем эта команда, к несчастью для ее поклонников, на текущий момент является лишь участником второй Бундеслиги, где по итогам сезона-2023/24 ей удалось финишировать только на 9-й позиции.

«Олимпиаштадион» был построен в период с 1934 по 1936 годы на месте снесенного «Немецкого стадиона». Арену специально возводили под Олимпийские игры, которые в 1936 году состоялись в Берлине и стали триумфальными для нацистской Германии Адольфа Гитлера. Впоследствии стадион переживал две реконструкции, которые состоялись к финальным частям ЧМ-1974 и ЧМ-2006. Несколько лет назад также сообщалось об инициативе руководства «Герты» о превращении «Олимпиаштадиона» в чисто футбольную арену, однако против уничтожения легкоатлетических дорожек высказались многие немецкие и зарубежные спортсмены, в том числе известный бегун-спринтер Усэйн Болт.

Арена находится в собственности муниципальных властей Берлина. Как и сообщалось выше, «Герта» играет на «Олимпиаштадионе» на правах аренды, причем с момента основания Бундеслиги, то есть с 1963 года. Пауза в выступлениях этой команды на данном стадионе была только с 1986 по 1988 годы и оказалась вызвана вылетом «Герты» из второй Бундеслиги.

На берлинском «Олимпиаштадионе» проходили матчи финальной части ЧМ-1974 (три поединка групповой стадии), но не финал турнира, который был сыгран на «Олимпиаштадионе» в Мюнхене. Также здесь были сыграны шесть поединков ЧМ-2006, в том числе матч групповой стадии между Украиной и Тунисом, победа в котором со счетом 1:0 позволила подопечным Блохина выйти в плей-офф. Финал того мундиаля состоялся на «Олимпиаштадионе» в Берлине и принес победу Италии над Францией (1:1, 5:3 – по пенальти).

На Евро-2024 «Олимпиаштадион» примет следующие матчи: