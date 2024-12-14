ОФИЦИАЛЬНО. В УАФ назвали лучшую победу сборной Украины в 2024 году
Матч с Исландией был признан лучшим в календарном году
Украинская ассоциация футбола назвала результаты голосования среди болельщиков, которые выбирали лучший матч года сборной Украины.
Таким признали встречу в квалификации с сборной Исландии, в которой Украина одолела соперника со счетом 2:1. Тот матч дал нам путевку на чемпионат Европы.
Пропустив гол еще в первом тайме, благодаря усилиям Цыганкова и Мудрика во второй половине встречи, сборная Украины смогла одолеть исландцев.
Ранее сообщалось о том, что УАФ назвала лучшего игрока сборной Украины в 2024 году.
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