ОФИЦИАЛЬНО. В УАФ назвали лучшую победу сборной Украины в 2024 году

Украинская ассоциация футбола назвала результаты голосования среди болельщиков, которые выбирали лучший матч года сборной Украины.

Таким признали встречу в квалификации с сборной Исландии, в которой Украина одолела соперника со счетом 2:1. Тот матч дал нам путевку на чемпионат Европы.

Пропустив гол еще в первом тайме, благодаря усилиям Цыганкова и Мудрика во второй половине встречи, сборная Украины смогла одолеть исландцев.

Ранее сообщалось о том, что УАФ назвала лучшего игрока сборной Украины в 2024 году.