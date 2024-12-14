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Сборная УКРАИНЫ
14 декабря 2024, 11:42 | Обновлено 14 декабря 2024, 11:44
337
0

ОФИЦИАЛЬНО. В УАФ назвали лучшую победу сборной Украины в 2024 году

Матч с Исландией был признан лучшим в календарном году

14 декабря 2024, 11:42 | Обновлено 14 декабря 2024, 11:44
337
0
ОФИЦИАЛЬНО. В УАФ назвали лучшую победу сборной Украины в 2024 году
Getty Images/Global Images Ukraine. Украина - Исландия

Украинская ассоциация футбола назвала результаты голосования среди болельщиков, которые выбирали лучший матч года сборной Украины.

Таким признали встречу в квалификации с сборной Исландии, в которой Украина одолела соперника со счетом 2:1. Тот матч дал нам путевку на чемпионат Европы.

Пропустив гол еще в первом тайме, благодаря усилиям Цыганкова и Мудрика во второй половине встречи, сборная Украины смогла одолеть исландцев.

Ранее сообщалось о том, что УАФ назвала лучшего игрока сборной Украины в 2024 году.

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Данііл Киріяка Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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