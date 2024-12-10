Хочет в Реале. Моуриньо назвал игрок, который нравится ему больше Ямала

Португальский тренер «Фенербахче» Жозе Моуриньо отдает предпочтение вингеру «Атлетика» Бильбао Нико Уильмсу в сравнении с игроком «Барселоны» Ламином Ямалем:

«Во время Евро все только и говорили Ямал, Ямал, Ямал...»

«Он отличный парень, но мне больше нравится Нико Уильмс»

«Я надеюсь, что он закончит в Реале».

В текущем сезоне Нико Уильямс провел 20 матчей на клубном уровне во всех турнирах, забил 2 гола и отдал 5 ассистов.

Ранее сообщалось, что Жозе Моуриньо прокомментировал провалы «ПСЖ» в еврокубках.