Чемпионат Европы10 декабря 2024, 19:39 |
499
0
Хочет в Реале. Моуриньо назвал игрок, который нравится ему больше Ямала
Жозе Моуриньо предпочитает Нико Уильямса
10 декабря 2024, 19:39 |
499
0
Португальский тренер «Фенербахче» Жозе Моуриньо отдает предпочтение вингеру «Атлетика» Бильбао Нико Уильмсу в сравнении с игроком «Барселоны» Ламином Ямалем:
«Во время Евро все только и говорили Ямал, Ямал, Ямал...»
«Он отличный парень, но мне больше нравится Нико Уильмс»
«Я надеюсь, что он закончит в Реале».
В текущем сезоне Нико Уильямс провел 20 матчей на клубном уровне во всех турнирах, забил 2 гола и отдал 5 ассистов.
Ранее сообщалось, что Жозе Моуриньо прокомментировал провалы «ПСЖ» в еврокубках.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 10 декабря 2024, 07:52 2
Лионель вспомнил противостояние с Серхио Рамосом
Футбол | 10 декабря 2024, 13:03 11
Зураб Читая подверг жесткой критике Каху Каладзе
Бокс | 10.12.2024, 08:24
Футбол | 10.12.2024, 12:40
Футбол | 10.12.2024, 20:04
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
08.12.2024, 17:47
09.12.2024, 18:25 5
09.12.2024, 07:11 9
09.12.2024, 08:13 2
09.12.2024, 17:27 1
09.12.2024, 10:26 4
09.12.2024, 15:19 16
09.12.2024, 07:23 9