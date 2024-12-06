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Франция
06 декабря 2024, 16:06 | Обновлено 06 декабря 2024, 16:34
199
0

«Другая культура». Моуриньо объяснил провалы ПСЖ в Лиге чемпионов

Португалец рассказал о тонкостях еврокубковых игр

06 декабря 2024, 16:06 | Обновлено 06 декабря 2024, 16:34
199
0
«Другая культура». Моуриньо объяснил провалы ПСЖ в Лиге чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine. Жозе Моуриньо

Именитый тренер Жозе Моуриньо назвал главную проблему ПСЖ в еврокубках. Португальский специалист объяснил, почему парижский клуб не может добиться успеха в Лиге чемпионов.

«В Европе немного другая культура, там мы сталкиваемся с командами, которые играют в более высоком темпе и с большей интенсивностью. В Турции мы сталкиваемся с несколько иной игрой.

Почему «ПСЖ» не добивается успеха в еврокубках? Потому что, играя во Франции, они не могут подготовиться к тому, с чем столкнутся в Европе.

Я иногда строю тактику на матчи в Турции, уже думая о еврокубковых играх. Потому что то, что мы делаем здесь, сложно переносить на Европу», – сказал португалец.

Ранее Моуриньо дерзко ответил на слова главного тренера «Манчестер Сити» Жузепа Гвардиолы.

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Жозе Моуриньо ПСЖ чемпионат Франции по футболу Лига 1 (Франция) Лига чемпионов
Олег Вахоцкий Источник: Sporx
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