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  4. Шахтер нашел новый город, где будет играть в еврокубках в следующем сезоне
Украина. Премьер лига
29 февраля 2024, 20:13 |
3050
8

Шахтер нашел новый город, где будет играть в еврокубках в следующем сезоне

Украинский клуб планирует выступать в Дюссельдорфе

29 февраля 2024, 20:13 |
3050
8
Шахтер нашел новый город, где будет играть в еврокубках в следующем сезоне
ФК Шахтер

Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин сообщил, что донецкий клуб планирует сменить стадион для выступлений в еврокубках в следующем сезоне. Напомним, матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы в этом сезоне горняки проводили в Гамбурге на стадионе «Фолькспаркштадион».

«В Гамбурге уже где-то 20 лет не было футбола уровня ЛЧ. Играть там – для нас был эксперимент, и он сработал. Стадион был заполнен, когда мы играли. Мы не можем играть в Украине, у нас есть планы играть в Дюссельдорфе в следующем сезоне. Надеюсь, все получится», – рассказал Палкин.

Напомним, в свое время у «Шахтера» уже был опыт матчей в еврокубках в Дюссельдорфе. В 2020 году на стадионе «Меркур-Шпиль-арена» «горняки» сыграли полуфинальный матч Лиги Европы против миланского «Интера» (0:5).

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Шахтер Донецк Сергей Палкин Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу стадионы
Источник The National
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Комментарии 9
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Airwolf77
Бомжи нашли новое место. 
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+1
easterly
А шо - вони будуть грать? Ааа, ну так ще пару-трійку техпоразок і можна в ЛК пробитися
Ответить
+1
Lulinnha
Купят чемпионат. И будут дальше бомжевать... 
Ответить
+1
Pavel_i_CO
Якщо доведуть факт договорняка з Олександрією, то пєрдів зустріне бомжів з лугандонії 
Ответить
0
Лига Конференций Без Динамо
Дюссельдорфу можно расслабиться, Шахтер в еврокубки и так не пройдет 
Ответить
-2
Лига конференций без динамо
Шахтёр как всегда станет  чемпионом и будет в групповом турнире ЛЧ играть при полных трибунах ,а кто то будет смоктать в квалиф Лке на пустом стадионе 
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-4
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