Шахтер нашел новый город, где будет играть в еврокубках в следующем сезоне

Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин сообщил, что донецкий клуб планирует сменить стадион для выступлений в еврокубках в следующем сезоне. Напомним, матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы в этом сезоне горняки проводили в Гамбурге на стадионе «Фолькспаркштадион».

«В Гамбурге уже где-то 20 лет не было футбола уровня ЛЧ. Играть там – для нас был эксперимент, и он сработал. Стадион был заполнен, когда мы играли. Мы не можем играть в Украине, у нас есть планы играть в Дюссельдорфе в следующем сезоне. Надеюсь, все получится», – рассказал Палкин.

Напомним, в свое время у «Шахтера» уже был опыт матчей в еврокубках в Дюссельдорфе. В 2020 году на стадионе «Меркур-Шпиль-арена» «горняки» сыграли полуфинальный матч Лиги Европы против миланского «Интера» (0:5).