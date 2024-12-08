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  4. Во имя легенды. Бавария убрала номер из оборота в честь обладателя двух ЗМ
Германия
08 декабря 2024, 15:23 | Обновлено 08 декабря 2024, 15:37
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0

Во имя легенды. Бавария убрала номер из оборота в честь обладателя двух ЗМ

Пятый номер был выведен из оборота мюненского клуба в честь Франца Беккенбауэра

08 декабря 2024, 15:23 | Обновлено 08 декабря 2024, 15:37
650
0
Во имя легенды. Бавария убрала номер из оборота в честь обладателя двух ЗМ
Getty Images/Global Images Ukraine. Бавария

Мюнхенская «Бавария» убрала пятый номер из оборота в память о немецком защитник Франце Беккенбауэре.

Теперь ни один игрок в будущем не будет носить футболку с «5» на спине, сообщают социальные сети клуба.

Франц Беккенбауэр выиграл 4 чемпионата ФРГ, 4 Кубка ФРГ 3 Кубка европейских чемпионов и один Кубок обладателей Кубков в составе «Баварии». С сборной Германии взял золото чемпионата Европы и чемпионата Мира. Дважды получал «Золотой мяч». Франц Беккенбауэр ушел из жизни 8 января 2024 года.

Звезда «Баварии» пропустит матч с «Шахтером».

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Данііл Киріяка Источник: ФК Бавария
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