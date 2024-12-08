Во имя легенды. Бавария убрала номер из оборота в честь обладателя двух ЗМ
Пятый номер был выведен из оборота мюненского клуба в честь Франца Беккенбауэра
Мюнхенская «Бавария» убрала пятый номер из оборота в память о немецком защитник Франце Беккенбауэре.
Теперь ни один игрок в будущем не будет носить футболку с «5» на спине, сообщают социальные сети клуба.
Франц Беккенбауэр выиграл 4 чемпионата ФРГ, 4 Кубка ФРГ 3 Кубка европейских чемпионов и один Кубок обладателей Кубков в составе «Баварии». С сборной Германии взял золото чемпионата Европы и чемпионата Мира. Дважды получал «Золотой мяч». Франц Беккенбауэр ушел из жизни 8 января 2024 года.
Звезда «Баварии» пропустит матч с «Шахтером».
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