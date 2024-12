Звезда Баварии пропустит матч против Шахтера в Лиге чемпионов. Что известно

Звездный полузащитник мюнхенской «Баварии» Кингсли Коман пропустит матч против донецкого «Шахтера» в шестом туре основного этапа Лиги чемпионов.

Как пишет портал Bayern&Germany, звездный француз получил повреждения в матче немецкой Бундеслиги против «Хайденхайма». Кингсли вышел на замену на 71 минуте матча и получил растяжение мышцы.

По данным источника, Бавария опасается травмы игрока, поэтому не будет привлекать его к матчам этого года.

Матч «Шахтер» – «Бавария» запланирован на вторник, 10 декабря, стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

