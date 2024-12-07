Бавария пропустила два гола от аутсайдера перед матчем с Шахтером
Мюнхенская команда остается лидером чемпионата Германии
Бавария в матче чемпионата Германии обыграла Хайденхайм со счетом 4:2. Команда уверенно лидирует в Бундеслиге, опережая ближайшего преследователя на шесть очков, и готовится к игре с Шахтером в Лиге чемпионов.
Вторым в Бундеслиге идет Айнтрахт, а топ-3 замыкает Байер.
Чемпионат Германии. 13-й тур
Бавария – Хайденхайм 4:2
Голы: Упамекано, 18, Мусиала, 18, 90, Горецка, 84 – Гонсак, 50, Брюниг, 86
Байер – Санкт-Паули 2:1
Голы: Вирц, 6, Та, 21 – Гилавоги, 84
Хольштайн – Лейпциг 0:2
Голы: Шешко, 27, Силва, 69
Бохум – Вердер 0:1
Голы: Стаге, 56
Айнтрахт – Аугсбург 2:2
Голы: Экитике, 55, Узун, 74 – Тетц, 61, Эссенде, 71
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