Бавария пропустила два гола от аутсайдера перед матчем с Шахтером

Бавария в матче чемпионата Германии обыграла Хайденхайм со счетом 4:2. Команда уверенно лидирует в Бундеслиге, опережая ближайшего преследователя на шесть очков, и готовится к игре с Шахтером в Лиге чемпионов.

Вторым в Бундеслиге идет Айнтрахт, а топ-3 замыкает Байер.

Чемпионат Германии. 13-й тур

Бавария – Хайденхайм 4:2

Голы: Упамекано, 18, Мусиала, 18, 90, Горецка, 84 – Гонсак, 50, Брюниг, 86

Байер – Санкт-Паули 2:1

Голы: Вирц, 6, Та, 21 – Гилавоги, 84

Хольштайн – Лейпциг 0:2

Голы: Шешко, 27, Силва, 69

Бохум – Вердер 0:1

Голы: Стаге, 56

Айнтрахт – Аугсбург 2:2

Голы: Экитике, 55, Узун, 74 – Тетц, 61, Эссенде, 71

Турнирная таблица