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07 декабря 2024, 18:34 |
171
1

Бавария пропустила два гола от аутсайдера перед матчем с Шахтером

Мюнхенская команда остается лидером чемпионата Германии

07 декабря 2024, 18:34 |
171
1
Бавария пропустила два гола от аутсайдера перед матчем с Шахтером
Getty Images/Global Images Ukraine

Бавария в матче чемпионата Германии обыграла Хайденхайм со счетом 4:2. Команда уверенно лидирует в Бундеслиге, опережая ближайшего преследователя на шесть очков, и готовится к игре с Шахтером в Лиге чемпионов.

Вторым в Бундеслиге идет Айнтрахт, а топ-3 замыкает Байер.

Чемпионат Германии. 13-й тур

Бавария – Хайденхайм 4:2
Голы: Упамекано, 18, Мусиала, 18, 90, Горецка, 84 – Гонсак, 50, Брюниг, 86

Байер – Санкт-Паули 2:1
Голы: Вирц, 6, Та, 21 – Гилавоги, 84

Хольштайн – Лейпциг 0:2
Голы: Шешко, 27, Силва, 69

Бохум – Вердер 0:1
Голы: Стаге, 56

Айнтрахт – Аугсбург 2:2
Голы: Экитике, 55, Узун, 74 – Тетц, 61, Эссенде, 71

Турнирная таблица

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Бавария Бундеслига чемпионат Германии по футболу Байер Шахтер - Бавария РБ Лейпциг Айнтрахт Франкфурт Вердер Бохум Хольштайн Хайденхайм
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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