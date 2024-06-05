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Англия
05 июня 2024, 14:47 |
835
0

ОФИЦИАЛЬНО. Тоттенхэм попрощался с четырьмя игроками

Сессеньон, Дайер, Перишич и Танганга покинули клуб

05 июня 2024, 14:47 |
835
0
ОФИЦИАЛЬНО. Тоттенхэм попрощался с четырьмя игроками
ФК Тоттенхэм. Иван Перишич

«Тоттенхэм» официально сообщил о прекращении сотрудничества с четырьмя игроками. Речь идет об Эрике Дайере, Джафете Танганга, Иване Перишиче и Райане Сессеньоне. Все четверо покидают клуб на правах свободных агентов.

При этом, из четверки названных выше игроков трое завершали сезон 2023/2024 в аренде в других клубах: Дайер – в «Баварии», Перишич – в «Хайдуке", а Танганга – в «Миллуоле».

В «Тоттенхэме» оставался только Сессеньон, который за весь сезон провел на поле лишь 7 минут в матче Кубка лиги против «Бернли».

Вчера «Тоттенхэм» презентовал новую домашнюю форму.

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Тоттенхэм свободный агент Райан Сессеньон Эрик Дайер Иван Перишич
Олег Дидух Источник: ФК Тоттенхэм
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