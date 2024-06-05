ОФИЦИАЛЬНО. Тоттенхэм попрощался с четырьмя игроками
Сессеньон, Дайер, Перишич и Танганга покинули клуб
«Тоттенхэм» официально сообщил о прекращении сотрудничества с четырьмя игроками. Речь идет об Эрике Дайере, Джафете Танганга, Иване Перишиче и Райане Сессеньоне. Все четверо покидают клуб на правах свободных агентов.
При этом, из четверки названных выше игроков трое завершали сезон 2023/2024 в аренде в других клубах: Дайер – в «Баварии», Перишич – в «Хайдуке", а Танганга – в «Миллуоле».
В «Тоттенхэме» оставался только Сессеньон, который за весь сезон провел на поле лишь 7 минут в матче Кубка лиги против «Бернли».
Вчера «Тоттенхэм» презентовал новую домашнюю форму.
We can confirm the departures of Japhet Tanganga, Ryan Sessegnon, Eric Dier and Ivan Perisic following the conclusion of their contracts.— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) June 5, 2024
We thank Japhet, Ryan, Eric and Ivan for their service to the Club and wish them all the very best for the future 🤍
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