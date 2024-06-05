ОФИЦИАЛЬНО. Тоттенхэм попрощался с четырьмя игроками

«Тоттенхэм» официально сообщил о прекращении сотрудничества с четырьмя игроками. Речь идет об Эрике Дайере, Джафете Танганга, Иване Перишиче и Райане Сессеньоне. Все четверо покидают клуб на правах свободных агентов.

При этом, из четверки названных выше игроков трое завершали сезон 2023/2024 в аренде в других клубах: Дайер – в «Баварии», Перишич – в «Хайдуке", а Танганга – в «Миллуоле».

В «Тоттенхэме» оставался только Сессеньон, который за весь сезон провел на поле лишь 7 минут в матче Кубка лиги против «Бернли».

Вчера «Тоттенхэм» презентовал новую домашнюю форму.