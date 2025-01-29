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Украина. Премьер лига
29 января 2025, 18:14 | Обновлено 29 января 2025, 18:27
967
0

ОФИЦИАЛЬНО. Воспитанник Шахтера и Динамо перешел в Дюделанж

Алан Аусси продолжит карьеру в Люксембурге

29 января 2025, 18:14 | Обновлено 29 января 2025, 18:27
967
0
ОФИЦИАЛЬНО. Воспитанник Шахтера и Динамо перешел в Дюделанж
Instagram. Алан Аусси

Алан Аусси нашел себе новый клуб. Украинского центрального защитника подписал ФК «Ф91 Дюделанж» из Люксембурга. Футболист перешел в клуб на правах свободного агента.

Аусси начинал в академии «Шахтера», а затем перешел в академию «Динамо». Выступал за вторые команды либерецкого «Слована» и испанского клуба «Понферрадина». Также в карьере Алана Аусси были «Верес», белорусское «Торпедо» и армянский «Пюник».

В текущем сезоне футболист выступал за румынский ЧФР, но сыграл всего две минуты в кубковом матче. Портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 23-летнего украинца в 25 тысяч евро.

Ранее сообщалось, что игрок «Шахтера» и сборной Украины со дня на день покинет клуб.

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Алан Аусси Дюделанж Шахтер Донецк Динамо Киев трансферы свободный агент
Сергій Турчак Источник: Instagram
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