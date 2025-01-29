ОФИЦИАЛЬНО. Воспитанник Шахтера и Динамо перешел в Дюделанж

Алан Аусси нашел себе новый клуб. Украинского центрального защитника подписал ФК «Ф91 Дюделанж» из Люксембурга. Футболист перешел в клуб на правах свободного агента.

Аусси начинал в академии «Шахтера», а затем перешел в академию «Динамо». Выступал за вторые команды либерецкого «Слована» и испанского клуба «Понферрадина». Также в карьере Алана Аусси были «Верес», белорусское «Торпедо» и армянский «Пюник».

В текущем сезоне футболист выступал за румынский ЧФР, но сыграл всего две минуты в кубковом матче. Портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 23-летнего украинца в 25 тысяч евро.

Ранее сообщалось, что игрок «Шахтера» и сборной Украины со дня на день покинет клуб.