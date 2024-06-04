ФОТО. Тоттенхэм презентовал новую домашнюю форму

Лондонский «Тоттенхэм» вместе со своим техническим спонсором, американским брендом Nike, официально презентовал домашний комплект формы на следующий сезон.

Футболки выполнены в привычном для «Шпор» белом цвете. При этом рукава и воротник футболки выполнен в темно-синем цвете. В таком же цвете выполнены шорты домашнего комплекта формы.

Ранее сообщалось о том, что «Милан» интересуется защитником «Тоттенхэма» Эмерсоном Роялом.