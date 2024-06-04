Англия04 июня 2024, 22:23 |
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ФОТО. Тоттенхэм презентовал новую домашнюю форму
«Шпоры» показали комплект формы на сезон 2024/2025
04 июня 2024, 22:23 |
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Лондонский «Тоттенхэм» вместе со своим техническим спонсором, американским брендом Nike, официально презентовал домашний комплект формы на следующий сезон.
Футболки выполнены в привычном для «Шпор» белом цвете. При этом рукава и воротник футболки выполнен в темно-синем цвете. В таком же цвете выполнены шорты домашнего комплекта формы.
Ранее сообщалось о том, что «Милан» интересуется защитником «Тоттенхэма» Эмерсоном Роялом.
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