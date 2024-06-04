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  4. ФОТО. Тоттенхэм презентовал новую домашнюю форму
Англия
04 июня 2024, 22:23 |
325
0

ФОТО. Тоттенхэм презентовал новую домашнюю форму

«Шпоры» показали комплект формы на сезон 2024/2025

04 июня 2024, 22:23 |
325
0
ФОТО. Тоттенхэм презентовал новую домашнюю форму
ФК Тоттенхэм

Лондонский «Тоттенхэм» вместе со своим техническим спонсором, американским брендом Nike, официально презентовал домашний комплект формы на следующий сезон.

Футболки выполнены в привычном для «Шпор» белом цвете. При этом рукава и воротник футболки выполнен в темно-синем цвете. В таком же цвете выполнены шорты домашнего комплекта формы.

Ранее сообщалось о том, что «Милан» интересуется защитником «Тоттенхэма» Эмерсоном Роялом.

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Тоттенхэм игровая форма фото Nike
Олег Дидух Источник: ФК Тоттенхэм
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