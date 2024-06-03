Николай ПАВЛОВ: «Со второй попытки положил Руди Феллера на газон»

Сорок лет назад в футбольной карьере одного из известных наших специалистов, Николая Павлова, произошел эпизод, который наложил серьезный отпечаток на его дальнейшую судьбу. 28 марта 1984 года сборная СССР встречалась в товарищеском матче с немцами, для участия в котором тренерский штаб пригласил его, тогдашнего игрока днепропетровского «Днепра». И надо же такому случиться – первый поединок в составе главной команды страны стал для Павлова последним. Полученная тяжелая травма не только поставила крест на его выступлениях в ее рядах, но и вообще заставила досрочно повесить бутсы на гвоздь.

Воспоминание Николая Павлова о последствиях того злосчастного случая в день сегодняшней товарищеской встречи между Украиной и Германией является весьма уместным.

– Это было впервые в истории «Днепра», когда сразу три игрока дебютировали в национальной сборной, – вспоминает Николай Петрович в разговоре с корреспондентом Sport.ua. – Я и Гена Литовченко вышли в стартовом составе, а Олег Протасов – на замену. Это был действительно исторический момент для «Днепра» – клуба, который сделал для меня очень много. Я все это хорошо помню. Как и то, как потом стал тренером благодаря моим учителям – Владимиру Емцу и Геннадию Жиздыку. Именно они меня направили на тренерскую стезю.

– Неприятный для Вас эпизод в поединке с немцами, наверное, надолго запомнили?

– В составе соперника играл приглашенный из бременского «Вердера» Руди Феллер, о котором в то время очень много писали. Он был намного моложе меня (на шесть лет – прим. ред.), достаточно быстрым и резким. Чувствую, что в нескольких моментах я не успеваю за ним, вот и подумалось: «Вся страна на меня смотрит – как же я буду так позориться?». Я однажды промазал, а вот второй раз попал – и в мяч, и по ногам. После того, как его сбил, Феллер всей своей массой упал мне на колено. Травма оказалась серьезной – оперировался три или четыре раза. Так я с карьерой игрока вскоре и закончил.

– Можно себе представить, каким тяжелым оказался лично для Вас сезон-1984, в котором «Днепр» занял третье место...

– Да. Правда, по итогам того чемпионата на бронзовую награду с днепропетровской командой я наиграл. Раньше в чемпионате СССР как было: если 50 процентов матчей в сезоне ты сыграл – только в таком случае имеешь право получить медаль. Я провел тогда за «Днепр» 17 поединков – и ее получил.

– Играли на уколах?

– Да, были и уколы. Вообще с 1984-м годом связана еще одна история из моей карьеры. Тот год был годом Олимпиады, которая должна была состояться в США. Сначала я хотел было в Киеве делать операцию, однако тренер олимпийской сборной СССР Эдуард Малофеев и врач этой сборной Савелий Мишалов сказали мне: «Николай, мы хотим, чтобы ты поехал на Олимпиаду. Нам такой, как ты нужен – и на поле, и в раздевалке». Это сейчас есть такое определение, как «лидер раздевалки», а тогда я о подобном статусе услышал впервые. «Не знаю, может я не смогу» – говорю им. А они: «Мы тебя внесем в список – все равно чтобы ты был с нами». Так я и оказался в списке для участия в Олимпийских Играх, в котором было 24 футболиста. Поэтому понимая всю ответственность, в чемпионате СССР начала стал играть на уколах, а потом меня немного подлечили. Но я уже тренировался не так, как нужно. Чуть позже, когда стало известно, что Советский Союз в Олимпиаде-1984 в Лос-Анжелесе участвовать не будет, я решил лечь под нож. Было две операции в украинской столице. Когда ближе к осени сделал первую, то не смог разработать крестообразные связки. Тогда мне под общим наркозом сломали травмированную ногу еще раз, прерывая в ней какой-то процесс, и делали повторно. Проблема была серьезной: два мениска, крестообразная и боковая медиальная связки. Вот все это мне сшивали, расшивали, собирали.

– Получается, до того как лечь на операционный стол, Вы столько мучились?

– Мучился ужасно. Бывало, что и игры пропускал. «Днепр» тогда завоевал право играть в еврокубках, однако в Кубке чемпионов я не провел ни одной встречи. Интересно, что через четыре года, когда работал в никопольском «Колосе» главным тренером, я футболистам показывал, как делать подкаты. Один из них сделал так, что пришлось еще на одну операцию ложиться. На этот раз меня оперировали в Днепропетровске. После того случая я больше никому ничего не показываю (смеется).