Защитник Карпат: «Мы подробно изучили слабые места ЛНЗ»

Капитан «Карпат» Денис Мирошниченко эксклюзивно для Sport.ua рассказал, что помогло «зелено-белым» склонить чашу весов на свою сторону в поединке 19-го тура УПЛ с ЛНЗ (1:0):

«Следует отдать должное тренерскому штабу «Карпат», с которым мы усердно поработали над изучением сильных и уязвимых мест ЛНЗ. На предматчевой установке мы получили исчерпывающую информацию и позаботились о том, чтобы соперник нас ничем не удивил. Только в дебюте они дважды угрожали нашим воротам, но до забитых мячей дело не дошло.

Дальше противостояние проходило уже под нашу диктовку, несмотря на то, что с 30-й минуты играли в меньшинстве. Кстати, на мой взгляд, Альварес в том игровом эпизоде ​​не заслуживал второго предупреждения. После удаления испанца стало тяжелее в плане физических нагрузок, однако с другой стороны, мы сплотились и после некоторых тактических перестроек и дальше были заточены на атаку.

Как раз знаменитый дух «Карпат» и помог нам добиться перелома во втором тайме и на свой гол мы наиграли. Ведь создали больше опасных моментов и на три очка заслужили. Кстати, этот поединок оказался юбилейным (300-м) в моей многолетней карьере и приятно, что все закончилось нашей победой», – считает Мирошниченко.

Сейчас в активе «Карпат» 27 очков, они занимают шестое место в чемпионате УПЛ.

Ранее сообщалось, что бразильский клуб арендовал легионера львовских «Карпат».