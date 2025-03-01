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  4. Защитник Карпат: «Мы подробно изучили слабые места ЛНЗ»
Украина. Премьер лига
01 марта 2025, 13:55 |
113
0

Защитник Карпат: «Мы подробно изучили слабые места ЛНЗ»

Денис Мирошниченко – о победе в чемпионате

01 марта 2025, 13:55 |
113
0
Защитник Карпат: «Мы подробно изучили слабые места ЛНЗ»
УПЛ. Карпаты – ЛНЗ

Капитан «Карпат» Денис Мирошниченко эксклюзивно для Sport.ua рассказал, что помогло «зелено-белым» склонить чашу весов на свою сторону в поединке 19-го тура УПЛ с ЛНЗ (1:0):

«Следует отдать должное тренерскому штабу «Карпат», с которым мы усердно поработали над изучением сильных и уязвимых мест ЛНЗ. На предматчевой установке мы получили исчерпывающую информацию и позаботились о том, чтобы соперник нас ничем не удивил. Только в дебюте они дважды угрожали нашим воротам, но до забитых мячей дело не дошло.

Дальше противостояние проходило уже под нашу диктовку, несмотря на то, что с 30-й минуты играли в меньшинстве. Кстати, на мой взгляд, Альварес в том игровом эпизоде ​​не заслуживал второго предупреждения. После удаления испанца стало тяжелее в плане физических нагрузок, однако с другой стороны, мы сплотились и после некоторых тактических перестроек и дальше были заточены на атаку.

Как раз знаменитый дух «Карпат» и помог нам добиться перелома во втором тайме и на свой гол мы наиграли. Ведь создали больше опасных моментов и на три очка заслужили. Кстати, этот поединок оказался юбилейным (300-м) в моей многолетней карьере и приятно, что все закончилось нашей победой», – считает Мирошниченко.

Сейчас в активе «Карпат» 27 очков, они занимают шестое место в чемпионате УПЛ.

Ранее сообщалось, что бразильский клуб арендовал легионера львовских «Карпат».

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Карпаты Львов ЛНЗ Черкассы Карпаты - ЛНЗ инсайд Денис Мирошниченко
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
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