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Украина. Премьер лига
01 марта 2025, 10:11 | Обновлено 01 марта 2025, 10:29
556
0

Экс-игрок сборной Украины заинтересовал клуб из Азии

Футбольные пути украинцев непредсказуемы

01 марта 2025, 10:11 | Обновлено 01 марта 2025, 10:29
556
0
Экс-игрок сборной Украины заинтересовал клуб из Азии
УАФ. Сергей Попов

Ассистент Виктора Скрипника по работе в луганской «Заре», полтавской «Ворскле» и харьковском «Металлисте 1925» Сергей Попов намерен попробовать свои силы в азиатском футболе.

Как стало известно Sport.ua, в его услугах заинтересован один из ведущих клубов Кыргызстана – «Алга» из столицы страны Бишкека. Его руководство планирует вывести команду на ведущие роли в киргизском футболе, и кандидатура бывшего игрока донецкого «Шахтера» и сборной Украины наиболее вероятна.

В последнее время в Кыргызстане все чаще появляются украинские специалисты. В «Мурасе Юнайтед» из Джалал-Абада успешно работал Сергей Пучков, которого в должности главного тренера заменил Александр Поклонский.

Ранее мы сообщали, что защитник национальной сборной Украины и львовских «Карпат» Алексей Сыч рассказал, какой видит свою карьеру в будущем.

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Сергей Попов (футболист) чемпионат Таджикистана по футболу Виктор Скрипник Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу инсайд
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
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