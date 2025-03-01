Экс-игрок сборной Украины заинтересовал клуб из Азии

Ассистент Виктора Скрипника по работе в луганской «Заре», полтавской «Ворскле» и харьковском «Металлисте 1925» Сергей Попов намерен попробовать свои силы в азиатском футболе.

Как стало известно Sport.ua, в его услугах заинтересован один из ведущих клубов Кыргызстана – «Алга» из столицы страны Бишкека. Его руководство планирует вывести команду на ведущие роли в киргизском футболе, и кандидатура бывшего игрока донецкого «Шахтера» и сборной Украины наиболее вероятна.

В последнее время в Кыргызстане все чаще появляются украинские специалисты. В «Мурасе Юнайтед» из Джалал-Абада успешно работал Сергей Пучков, которого в должности главного тренера заменил Александр Поклонский.

Ранее мы сообщали, что защитник национальной сборной Украины и львовских «Карпат» Алексей Сыч рассказал, какой видит свою карьеру в будущем.