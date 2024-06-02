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Ролан Гаррос
02 июня 2024, 04:21 | Обновлено 02 июня 2024, 04:24
34
0

На грани вылета. Джокович за 4,5 часа одолел Музетти в 5 сетах на РГ-2024

Лоренцо неплохо потрепал нервы Новаку, но серб все же сумел пробиться в 1/8 финала

02 июня 2024, 04:21 | Обновлено 02 июня 2024, 04:24
34
0
На грани вылета. Джокович за 4,5 часа одолел Музетти в 5 сетах на РГ-2024
Getty Images/Global Images Ukraine. Новак Джокович

Лидер мирового рейтинга АТР Новак Джокович не без проблем пробился в 1/8 финала Открытого чемпионата Франции 2024.

В 3-м раунде французского мейджора серб в 5 сетах переиграл Лоренцо Музетти за 4 часа и 30 минут.

Ролан Гаррос 2024. 1/8 финала

Новак Джокович (Сербия) [1] – Лоренцо Музетти (Италия) – 7:5, 6:7 (6:8), 2:6, 6:3, 6:0

Перед стартом третьей партии казалось, что Музетти должен будет победить. Уровень игры Новака просел, а Музетти демонстрировал невероятный теннис. Однако Новак в 39 лет сумел задавить опытом 22-летнего итальянца и найти в себе запасы сил, чтобы одержать победу.

Музетти не впервые доставляет проблемы Новаку. На Ролан Гаррос 2021 соперники встретились в 1/8 финала. Тогда итальянец выиграл стартовые два сета на тай-брейках, но после разгромно проиграл две партии и снялся перед пятой.

Всего Новак и Лоренцо провели 6 очных поединков. У Джоковича теперь 5 побед.

В 1/8 финала РГ-2024 Джокович сыграет против 23-го сеяного Франсиско Черундоло.

Ноле нужно защитить очки за прошлогодний титул на кортах Парижа. Иначе он рискует потерять первую строчку в рейтинге АТP, пропустив туда Янника Синнера.

Отметим, что в предыдущем раунде Музетти выбил из мейджора Гаэля Монфиса.

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Новак Джокович Лоренцо Музетти Ролан Гаррос 2024
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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