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Ролан Гаррос
30 мая 2024, 23:59 | Обновлено 31 мая 2024, 00:08
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На глазах у Свитолиной. Монфис вылетел из Ролан Гаррос. Гаэля ждал Джокович

Француз в трех сетах проиграл Лоренцо Музетти в 1/32 финала мейджора на кортах Парижа

30 мая 2024, 23:59 | Обновлено 31 мая 2024, 00:08
208
0
На глазах у Свитолиной. Монфис вылетел из Ролан Гаррос. Гаэля ждал Джокович
Getty Images/Global Images Ukraine. Гаэль Монфис и Лореенцо Музетти

Муж первой ракетки Украины Элины Свитолиной и именитый французский теннисист Гаэль Монфис (АТР 37) завершил выступления на Открытом чемпионате Франции 2024.

В 1/32 финала Ролан Гаррос француз в трех сетах уступил Лоренцо Музетти (Италия, ATP 30) за 2 часа и 11 минут.

Ролан Гаррос 2024. 1/32 финала

Гаэль Монфис (Франция) – Лоренцо Музетти (Италия) [30] – 5:7, 1:6, 4:6

Это была вторая встреча соперников. Три года назад Монфис переиграла Музетти на турнире в Вене (хард в помещении).

На поединке присутствовала Элина Свитолина. Украинка 30 мая пробилась в 3-й раунд французского мейджора, переиграв Диан Парри.

В 1/16 финала Ролан Гаррос Музетти сыграет против первого номера рейтинга АТР Новака Джоковича. Интересно, что если бы Гаэль вышел на Ноле, то теннисисты сыграли бы 20-й очный поединок, а 19 предыдущих закончились победами серба.

ФОТО. На глазах у Свитолиной. Монфис вылетел из Ролан Гаррос. Гаэля ждал Джокович

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Новак Джокович Гаэль Монфис Элина Свитолина Лоренцо Музетти Ролан Гаррос 2024 фото фотогалерея
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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