Муж первой ракетки Украины Элины Свитолиной и именитый французский теннисист Гаэль Монфис (АТР 37) завершил выступления на Открытом чемпионате Франции 2024.

В 1/32 финала Ролан Гаррос француз в трех сетах уступил Лоренцо Музетти (Италия, ATP 30) за 2 часа и 11 минут.

Ролан Гаррос 2024. 1/32 финала

Гаэль Монфис (Франция) – Лоренцо Музетти (Италия) [30] – 5:7, 1:6, 4:6

Это была вторая встреча соперников. Три года назад Монфис переиграла Музетти на турнире в Вене (хард в помещении).

На поединке присутствовала Элина Свитолина. Украинка 30 мая пробилась в 3-й раунд французского мейджора, переиграв Диан Парри.

В 1/16 финала Ролан Гаррос Музетти сыграет против первого номера рейтинга АТР Новака Джоковича. Интересно, что если бы Гаэль вышел на Ноле, то теннисисты сыграли бы 20-й очный поединок, а 19 предыдущих закончились победами серба.

ФОТО. На глазах у Свитолиной. Монфис вылетел из Ролан Гаррос. Гаэля ждал Джокович

"𝙂𝙧𝙚𝙖𝙩 𝙥𝙚𝙧𝙛𝙤𝙧𝙢𝙖𝙣𝙘𝙚!" 👏



Lorenzo Musetti downs Gael Monfils as the Italian progresses to Round 3 at #RolandGarros pic.twitter.com/Sx7sBJI7D9