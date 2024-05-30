На глазах у Свитолиной. Монфис вылетел из Ролан Гаррос. Гаэля ждал Джокович
Француз в трех сетах проиграл Лоренцо Музетти в 1/32 финала мейджора на кортах Парижа
Муж первой ракетки Украины Элины Свитолиной и именитый французский теннисист Гаэль Монфис (АТР 37) завершил выступления на Открытом чемпионате Франции 2024.
В 1/32 финала Ролан Гаррос француз в трех сетах уступил Лоренцо Музетти (Италия, ATP 30) за 2 часа и 11 минут.
Ролан Гаррос 2024. 1/32 финала
Гаэль Монфис (Франция) – Лоренцо Музетти (Италия) [30] – 5:7, 1:6, 4:6
Это была вторая встреча соперников. Три года назад Монфис переиграла Музетти на турнире в Вене (хард в помещении).
На поединке присутствовала Элина Свитолина. Украинка 30 мая пробилась в 3-й раунд французского мейджора, переиграв Диан Парри.
В 1/16 финала Ролан Гаррос Музетти сыграет против первого номера рейтинга АТР Новака Джоковича. Интересно, что если бы Гаэль вышел на Ноле, то теннисисты сыграли бы 20-й очный поединок, а 19 предыдущих закончились победами серба.
ФОТО. На глазах у Свитолиной. Монфис вылетел из Ролан Гаррос. Гаэля ждал Джокович
Ruthless Musetti 👊#rolandgarros pic.twitter.com/oS4twUAntF— Roland-Garros (@rolandgarros) May 30, 2024
"𝙂𝙧𝙚𝙖𝙩 𝙥𝙚𝙧𝙛𝙤𝙧𝙢𝙖𝙣𝙘𝙚!" 👏— Eurosport (@eurosport) May 30, 2024
Lorenzo Musetti downs Gael Monfils as the Italian progresses to Round 3 at #RolandGarros pic.twitter.com/Sx7sBJI7D9
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