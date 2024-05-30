Свитолина пробилась в третий раунд Ролан Гаррос, обыграв француженку
Элина во второй раз за 10 дней оказалась сильнее Диан Парри, на этот раз в Париже
Украинская теннисистка Элина Свитолина (№19 WTA) одержала еще одну победу на Открытом чемпионате Франции.
В матче второго раунда 15-я сеяная украинка разобралась с француженкой Диан Парри (№61 WTA).
Ролан Гаррос. Второй круг
Элина Свитолина (Украина) – Диан Парри (Франция) – 6:4, 7:6(3)
Это была 2-я встреча теннисисток, 10 дней назад в Страсбурге также выиграла украинка.
В следующем раунде Свитолина сыграет с Аной Богдан (№64 WTA) или Анастасией Павлюченковой (№22 WTA).
Свитолиной нужно дойти до 1/4 финала Ролан Гаррос 2024, чтобы остаться первой ракеткой Украины.
Ранее свой одиночный матч проиграла Марта Костюк, а Даяна Ястремская уверенно прошла дальше.
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Тим не менше, обов'язкову програму виконано, і важливо, що вдалося зіграти за розкладом, під дахом. Коли вдасться вийти на корт майбутній суперниці, залишається під питанням. Проте далі для перемог потрібно грати краще, ніж у перших двох матчах, а чи реально це зараз для Еліни? Будемо дивитися.