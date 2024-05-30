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  4. Свитолина пробилась в третий раунд Ролан Гаррос, обыграв француженку
Ролан Гаррос
30 мая 2024, 16:25 | Обновлено 30 мая 2024, 16:44
1491
12

Свитолина пробилась в третий раунд Ролан Гаррос, обыграв француженку

Элина во второй раз за 10 дней оказалась сильнее Диан Парри, на этот раз в Париже

30 мая 2024, 16:25 | Обновлено 30 мая 2024, 16:44
1491
12
Свитолина пробилась в третий раунд Ролан Гаррос, обыграв француженку
Getty Images/Global Images Ukraine

Украинская теннисистка Элина Свитолина (№19 WTA) одержала еще одну победу на Открытом чемпионате Франции.

В матче второго раунда 15-я сеяная украинка разобралась с француженкой Диан Парри (№61 WTA).

Ролан Гаррос. Второй круг
Элина Свитолина (Украина) – Диан Парри (Франция) – 6:4, 7:6(3)

Это была 2-я встреча теннисисток, 10 дней назад в Страсбурге также выиграла украинка.

В следующем раунде Свитолина сыграет с Аной Богдан (№64 WTA) или Анастасией Павлюченковой (№22 WTA).

Свитолиной нужно дойти до 1/4 финала Ролан Гаррос 2024, чтобы остаться первой ракеткой Украины.

Ранее свой одиночный матч проиграла Марта Костюк, а Даяна Ястремская уверенно прошла дальше.

Getty Images/Global Images Ukraine

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Элина Свитолина Диан Парри Ролан Гаррос 2024
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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Комментарии 12
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Vlad Holl
Сама влаштувала гойдалки , а нам нерви. Еліна , не розслабляйся , бо валідол подорожчав . 
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Андрій Заліщук
витерпіла, Валідол сьогодні був дуже доречним, далі бажано Богдан, а не кацапка павлуша
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+2
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KirTheKing
вот так, тихой сапой, в режиме экономии энергии, Элина идет к первому Шлему. дальше сетка такая: 1/16 богдан/павлик, 1/8 рыбакина/мертенс/матрич, QF андрееску/паолини, SF игореня, F бульбафюрер
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0
Leonidas B
Хист є, коли не йде гра взяти своє, Еліна дуже раціональна, витратити рівно стільки скільки вистачить для перемоги. Далі скоріше Павлюченкова, яка сьогодні ще не грала і може не зіграти, Еліна більше відпочине.
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0
C.Пеклов
Молодець дотиснула не тільки свою суперницю,но й шалену підтримку трибун.Еліна ні з тих що просто так віддасть сет і хоч суперниця непроста ,Еліна аналізувала свою гру по ходу й таки знайшла ключик від небезпечних  слайсов Парри-вона перестала відповідати слайсом на слайс,а стала атакувати і це принесло результат!Бажаю перемоги і в наступному матчі!
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0
Stanislav Matusevych
Мда. Ніби все було добре, так у другому сеті за рахунку 4:1 з двома брейками Еліна почала виробляти щось у стилі Марти. Добре, що хоч тай вдалося спокійно закрити. Вкотре доводиться згадувати, що до 2019-го, у топові часи, подібного майже не було. Зараз же про стабільність можна лише мріяти. А це ж тільки Паррі. 
Тим не менше, обов'язкову програму виконано, і важливо, що вдалося зіграти за розкладом, під дахом. Коли вдасться вийти на корт майбутній суперниці, залишається під питанням. Проте далі для перемог потрібно грати краще, ніж у перших двох матчах, а чи реально це зараз для Еліни? Будемо дивитися.
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0
Vitason
Добре,тепер слідуюча фашистка!!
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-1
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Chunga-Changa
Рука Монфиса.
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-1
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