Свитолина в двухдневном матче обыграла француженку Парри в Страсбурге

Украинская теннисистка Элина Свитолина (№17 WTA) начала с победы защиту титула на турнире WTA 500 в Страсбурге (Франция).

В матче первого раунда украинка в двухдневном матче переиграла Диан Парри из Франции (№61 WTA).

Страсбург. Первый круг

Элина Свитолина (Украина) – Диан Парри (Франция) – 6:3, 6:4

Отметим, что встреча началась вчера и была приостановлена из-за наступления темноты при счете 6:3, 4:2 в пользу украинки. Элина и Диан впервые сыграли между собой.

В следующем раунде украинка сыграет с Кларой Бюрель (№43 WTA).

Свитолина выигрывала титул на кортах Страсбурга дважды (2020, 2023). Единственное ее поражение на этом турнире датировано 2013-м годом, когда она в статусе 158-й ракетки мира проиграла в первом раунде Флавии Пенетте.