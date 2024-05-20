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  4. Свитолина в двухдневном матче обыграла француженку Парри в Страсбурге
WTA
20 мая 2024, 15:45 | Обновлено 20 мая 2024, 15:53
749
1

Свитолина в двухдневном матче обыграла француженку Парри в Страсбурге

Элина стартовала с победы на одном из самых успешных для себя турниров

20 мая 2024, 15:45 | Обновлено 20 мая 2024, 15:53
749
1
Свитолина в двухдневном матче обыграла француженку Парри в Страсбурге
Getty Images/Global Images Ukraine

Украинская теннисистка Элина Свитолина (№17 WTA) начала с победы защиту титула на турнире WTA 500 в Страсбурге (Франция).

В матче первого раунда украинка в двухдневном матче переиграла Диан Парри из Франции (№61 WTA).

Страсбург. Первый круг
Элина Свитолина (Украина) – Диан Парри (Франция) – 6:3, 6:4

Отметим, что встреча началась вчера и была приостановлена из-за наступления темноты при счете 6:3, 4:2 в пользу украинки. Элина и Диан впервые сыграли между собой.

В следующем раунде украинка сыграет с Кларой Бюрель (№43 WTA).

Свитолина выигрывала титул на кортах Страсбурга дважды (2020, 2023). Единственное ее поражение на этом турнире датировано 2013-м годом, когда она в статусе 158-й ракетки мира проиграла в первом раунде Флавии Пенетте.

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Элина Свитолина WTA Страсбург Диан Парри
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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C.Пеклов
молодець Еліна,але організаторам мінус, адже вже 500-тисячник, а штучного освітлення,хоча б над одним кортом, немає
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