Свитолина в двухдневном матче обыграла француженку Парри в Страсбурге
Элина стартовала с победы на одном из самых успешных для себя турниров
Украинская теннисистка Элина Свитолина (№17 WTA) начала с победы защиту титула на турнире WTA 500 в Страсбурге (Франция).
В матче первого раунда украинка в двухдневном матче переиграла Диан Парри из Франции (№61 WTA).
Страсбург. Первый круг
Элина Свитолина (Украина) – Диан Парри (Франция) – 6:3, 6:4
Отметим, что встреча началась вчера и была приостановлена из-за наступления темноты при счете 6:3, 4:2 в пользу украинки. Элина и Диан впервые сыграли между собой.
В следующем раунде украинка сыграет с Кларой Бюрель (№43 WTA).
Свитолина выигрывала титул на кортах Страсбурга дважды (2020, 2023). Единственное ее поражение на этом турнире датировано 2013-м годом, когда она в статусе 158-й ракетки мира проиграла в первом раунде Флавии Пенетте.
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