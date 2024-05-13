Что нужно Синнеру, чтобы стать первой ракеткой мира после Ролан Гаррос

Проигрыш Новака Джоковича в третьем круге Мастерса в Риме имеет серьезные последствия для Янника Синнера, который пытается впервые возглавить мировой рейтинг. По окончании турнира в столице Италии Джокович будет по-прежнему опережать итальянца на 1090 очков, но ситуация резко изменится, когда 26 мая начнется Ролан Гаррос.

Джокович, как действующий чемпион, будет защищать в Париже 2000 очков в рейтинге ATP. В отличие от него, Синнер будет защищать только 45 баллов.

Это означает, что сербу нужен как минимум выход в финал, иначе он потеряет лидерство в рейтинге. Янник при этом может даже не выходить на корт.

Если Синнер сыграет и дойдет до полуфинала, то сербу нужна будет только победа. Выход в финал итальянца сделает его первой ракеткой автоматически.

Отметим, что у остальных теннисистов даже в случае победы на турнире нет шансов занять первую строчку рейтинга ATP после Ролан Гаррос.