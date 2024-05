Анчелотти рассказал, примет ли Лунин участие в финале ЛЧ

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти на предматчевой пресс-конференции перед финалом Лиги чемпионов против «Боруссии» Дортмунд (1 июня, 22:00) рассказал о том, примет ли участие в матче украинский голкипер команды Андрей Лунин:

«Тибо Куртуа сыграет завтра. Лунин будет за скамейке запасных», – сообщил Анчелотти.

Напомним, из-за гриппа Лунин не тренировался с «Реалом» на этой неделе. Он не полетел на финал вместе с командой из-за риска заразить партнеров, но при этом попал в заявку «Реала».

