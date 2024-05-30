ОФИЦИАЛЬНО. Лунин будет иметь шанс сыграть в финале Лиги чемпионов

1 июня в финальном матче Лиги чемпионов 2023/24 сыграют «Боруссия» Дортмунд и «Реал» Мадрид.

Команды встретятся в Лондоне на стадионе «Уэмбли». Начало матча запланировано в 22:00.

Накануне матча испанские СМИ сообщали, что 25-летний украинский страж ворот Андрей Лунин не полетит с командой в Лондон на этот поединок. Однако Лунин попал в заявку «королевского клуба» на этот матч.

Лунин пропустил последние три тренировки мадридского клуба из-за болезни. У украинского голкипера была температура.