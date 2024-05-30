ОФИЦИАЛЬНО. Лунин будет иметь шанс сыграть в финале Лиги чемпионов
Украинский вратарь попал в заявку на матч
1 июня в финальном матче Лиги чемпионов 2023/24 сыграют «Боруссия» Дортмунд и «Реал» Мадрид.
Команды встретятся в Лондоне на стадионе «Уэмбли». Начало матча запланировано в 22:00.
Накануне матча испанские СМИ сообщали, что 25-летний украинский страж ворот Андрей Лунин не полетит с командой в Лондон на этот поединок. Однако Лунин попал в заявку «королевского клуба» на этот матч.
Лунин пропустил последние три тренировки мадридского клуба из-за болезни. У украинского голкипера была температура.
📋✅ ¡Nuestros convocados para la final!— Real Madrid C.F. (@realmadrid) May 30, 2024
🆚 @BVB#UCLfinal | #APorLa15 pic.twitter.com/JpRUESCiUF
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