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Лига чемпионов
30 мая 2024, 18:04 |
2342
0

ОФИЦИАЛЬНО. Лунин будет иметь шанс сыграть в финале Лиги чемпионов

Украинский вратарь попал в заявку на матч

30 мая 2024, 18:04 |
2342
0
ОФИЦИАЛЬНО. Лунин будет иметь шанс сыграть в финале Лиги чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

1 июня в финальном матче Лиги чемпионов 2023/24 сыграют «Боруссия» Дортмунд и «Реал» Мадрид.

Команды встретятся в Лондоне на стадионе «Уэмбли». Начало матча запланировано в 22:00.

Накануне матча испанские СМИ сообщали, что 25-летний украинский страж ворот Андрей Лунин не полетит с командой в Лондон на этот поединок. Однако Лунин попал в заявку «королевского клуба» на этот матч.

Лунин пропустил последние три тренировки мадридского клуба из-за болезни. У украинского голкипера была температура.

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Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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